Revenidas pon á venda o día 3 os primeiros abonos para fieis
Poderán mercarse dende as 12 horas do sábado na web www.revenidas.com
O festival Revenidas pon á venda este sábado 3 de xaneiro os primeiros 500 abonos para fieis a un prezo de 55 euros (máis gastos de xestión). A cita terá lugar en Vilaxoán do 10 ao 13 de setembro e as entradas poderán adquirirse a través da web www.revenidas.com.
O prezo de 55 euros é para os 500 primeiros abonos, os seguintes mil venderanse xa a 60. As persoas que os merquen tamén poderán reservar xa a zona de acampada no Rial dende a propia web abonando o suplemento correspondente de 15 euros.
Do mesmo xeito a partir do día 3 tamén será posible facer a recarga previa das pulseiras cashless, con saldos promocionais. De feito as persoas que ingresen 20 euros recibirán dous a maiores e as que ingresen 30 bonificaranse con tres euros máis. As recargas de 50 recibirán sete euros de agasallo.
Menores de 13 anos poderán acceder ao recinto de xeito gratuíto. Entre 13 e 17 anos xa deberán adquirir entrada de persoa adulta.
Programa
Aínda que Revenidas non avanzou ningún dos nomes que conformarán o seu cartel dende a organización sinalan que o festival manterá a súa filosofía de incluír destacadas figuras da escena musical galega, estatal e internacional tendo moi en conta cuestións como a paridade de xénero ou a presenza das linguas minorizadas. Tampouco faltarán as actividades paralelas como son a tradicional sardiñada, a Gala de Circo Solidaria, os concertos a bordo ou o roteiro por Vilaxoán.