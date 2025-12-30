Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Ravella adjudica por 86.000 euros la obra de saneamiento para diez viviendas en A Lagoa

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Marconsa con un plazo de tres meses

Fátima Frieiro
30/12/2025 14:14
El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en un pleno
Mónica Ferreirós
El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa Marconsa la instalación del saneamiento en la Rúa Ameal. Una obra que permitirá dotar de este servicio a una decena de viviendas del lugar de A Lagoa (en Sobrán) que hasta ahora carecían de él. La actuación ha sido contratada por 86.010 euros, 11.662 por debajo del precio de licitación. El plazo de ejecución es de tres meses.

Los trabajos también incluyen la ampliación de la red de abastecimiento del agua potable, la mejora de la recogida de pluviales y la reposición del firme. La obra se financia a través de los fondos que le corresponden al Concello de Vilagarcía en el programa +Provincia de la Diputación.

Intervenciones en el rural

El proyecto de la Rúa Ameal se enmarca dentro de la línea de intervenciones programadas por el gobierno local para continuar mejorando lo servicios básicos y hacerlos llegar a núcleos residenciales que carecen de ellos. En el caso de Ameal la rasante de la vía y la topografía del lugar imposibilitaban llevar el saneamiento desde la conexión general, situada a unos 50 metros de distancia. Es por ello que para resolver la situación se optó por un sistema de saneamiento y depuración autónomo consistente en la instalación de las canalizaciones de PVC y en la construcción de los pozos de registro que se conectarán con un sistema de depuración compuesto por arqueta, decantador y filtro.

A mayores se llevará a cabo el abastecimiento de agua a través de la conexión con la red general y se aprovecharán los trabajos para poner fin a la acumulación de agua en la carretera a la altura del paso bajo la autovía. Para eso se instalará un sistema de recogida de pluviales con pozos de registro y alcantarillado. El proyecto termina con la reposición del firme y el asfaltado de la calle.

