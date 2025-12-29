Varela hace balance de un 2025 “moi bo para a cidade” y fija como reto aprobar el PXOM en 2026

El alcalde, Alberto Varela, hizo un repaso por las acciones de su gobierno durante el año 2025 Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, compareció públicamente a escasos días de que termine el año para hacer balance de la gestión que su equipo de gobierno ha realizado en estos últimos 12 meses. “Foi un gran ano para Vilagarcía”, incidió el socialista. Varela habló de “menos paro ca nunca, máis poboación que nunca e unha demostración clara de que optamos polo diálogo para chegar a acordos”.

El regidor quiso hacer un repaso de las acciones realizadas en el año que está a punto de terminar y también establecer las bases de lo que será el 2026. De hecho uno de los retos que se ha puesto sobre la mesa es el de poder sacar por fin adelante la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

"Móstrano os datos"

El alcalde regó su comparecencia de datos vinculados a diferentes áreas de gobierno. Empezó señalando las cifras del paro. “Pechamos este ano con menos parados que nunca, 1.918 persoas e seguimos traballando co obxectivo de chegar a cero”. En lo referente a la actividad económica, a la demografía y a las inversiones también usó cifras. “Temos máis empresas e, a diferenza doutros municipios, aumentamos a poboación ata acadar os 37.888 habitantes. Ademais conseguimos captar 3,8 millóns de euros de fondos europeos máis, o que nos permite seguir investindo e realizar obras en Carril e Vilaxoán, ampliar os servizos sociais para as persoas que precisen axuda e mellorar e ampliar servizos como o do VaiBike”. De hecho en este punto concreto el regidor socialista apuntó a que “son necesarias melloras, modernizar o servizo para que funcione ben e non haxa incidencias”.

Logramos diálogo

En el ámbito político Alberto Varela puso el acento en la “estabilidade” conseguida en el año 20255 gracias al diálogo mantenido tanto con las fuerzas de la oposición como con las asociaciones vecinales. “Escoitáronse as súas demandas e atendéronse as súas peticións co obxectivo de seguir elevando a súa calidade de vida”, explicó. De hecho el alcalde citó incluso a Cervantes con su conocido “Donde hay obras, palabras sobran”.

Así las cosas recordó que se completó la gran humanización de la calle Clara Campoamor, después de que “xa en anos anteriores se levase a cabo con este goberno a da Praza de Galicia, a de Arzobispo Lago e a da Praza da Independencia”. Indicó que el objetivo es seguir adelante con este tipo de actuaciones, aunque las que tienen en mente en algunos casos no serán tan grandes. “Cremos que tamén hai que humanizar a parte da Avenida da Mariña que pasa por diante da Peixería”, declaró. Además hizo referencia a que para el año 2026 hay dos obras de este tipo previstas. Una en el centro de la ciudad con el anunciado proyecto de la calle Vicente Risco y otro en Vilaxoán con la humanización integral de Bouza de Abaixo, que acaba de ser adjudicada.

Varela también presumió de los planes de asfaltado, tanto aquellos que se han ejecutado con fondos propios como el de Juan Carlos I que se hizo realidad en este 2025 gracias a un acuerdo con el Gobierno estatal.

Otras de las actuaciones de las que presumió Ravella tienen que ver con “a execución do mirador de Bamio” o “a posta en marcha da Estación Marítima, que foi unha idea do concelleiro de Turismo e que vese que vai ser un acerto” o la ejecución de cuatro millones de euros en materia deportiva.

El alcalde destacó la actividad cultural de la ciudad a lo largo de los 365 días del año. “Somos referentes con grandes eventos”, declaró. Además aseguró que “no 2026 seguro que vai ser mellor, porque temos moitas cousas enriba da mesa que queremos executar ou outras que xa están en marcha e que van estar listas ao longo dos próximos doce meses.

Avances

Con la mirada puesta ya en el nuevo año Alberto Varela centro la acción del gobierno socialista para 2026 en seis líneas de trabajo. La primera con el objetivo de continuar con el desarrollo del que él insiste en denominar “modelo de cidade avaliado pola maioría dos vilagarciáns”. Un modelo que “ten ás persoas como centro de toda a política e aos espazos públicos como lugares de encontro e de esparexemento”.

Varela destacó en el capítulo de inversiones los seis millones de euros que las arcas municipales destinarán a la ansiada ampliación de la EDAR de Ferrazo y puso el acento en el espacio verde que se ganará una vez que esté finalizada la obra de O Ramal, justo pegada a la playa.

En materia cultural y turística el regidor indicó que se seguirá apostando “para que Vilagarcía siga sendo un referente potenciando a marca VGA 365, que inclúe xa 15 grandes eventos”.

En materia de sostenibilidad el alcalde habló de las obras del nuevo acceso de la Vía Verde – ya adjudicadas– y en lo que respecta a infraestructuras deportivas destacó la ampliación de la piscina de Fontecarmoa.

Varela subrayó las inversiones en el rural. “Sete de cada dez euros que se invisten van para as parroquias” y defendió su posición próxima con los colectivos con “reunións periódicas” para conocer de primera mano sus inquietudes.