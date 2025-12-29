Los bomberos se concentran ante el Consorcio para evitar más cierres

La concentración de los bomberos tuvo lugar ayer por la mañana ante la sede del Consorcio

El Comité de Bomberos de Pontevedra se concentró frente a la sede del Consorcio Provincial para expresar su firme oposición a la gestión actual del servicio. La concentración tiene como finalidad “llamar la atención de la sociedad y de las autoridades” de los problemas a los que se enfrentan los bomberos por la “mala administración de los recursos”.

“Chegaramos a un convenio moi bo, que se está aplicando dende o punto de vista económico, pero non en outras cuestións como é dotar de efectivos os parques”, señalan el representante sindical, Alberto Castro. De hecho indican que la falta de efectivos –porque todavía no se ha llevado a cabo la contratación de 17 bomberos comprometidos– provoca que los parques tengan que cerrar sus puertas. “Somos un servizo esencial, é como se pechase un centro de saúde ou a policía”, declara. Así las cosas lo que piden es que, de forma temporal y mientras no se proceda a la contratación de esos 17 efectivos, se puedan aumentar las horas extra del personal que hay. “Faise noutras provincias, non entendemos por que aquí non”, indica.

Más cierres programados

Castro expone que a lo largo del 2026, por ejemplo en el caso concreto del parque de Vilagarcía, ya hay 68 cierres programados.

En un comunicado emitido los bomberos indican que están “comprometidos con nuestra labor y con el bienestar de nuestra comunidad”, de ahí que exijan “que se tomen medidas inmediatas para resolver estas situaciones y se restablezca la normalidad en la gestión del servicio”. De hecho insisten en que “no podemos seguir aceptando una administración que no prioriza la seguridad ni el bienestar de quienes estamos al servicio de la ciudadanía”.

Tras la concentración en Pontevedra el comité hace un llamamiento a la “unidad de todos los trabajadores del Consorcio y de la sociedad en general para que se nos escuche y se tomen las decisiones necesarias que permitan mejorar la situación que estamos viviendo”. Lo que declaran es que “queremos seguir trabajando con la profesionalidad que nos caracteriza, pero necesitamos que las condiciones laborales sean las adecuadas para ello”.

“As expectativas que tiñamos despois de tanto loitar por un convenio que consideramos que é bo non se están a cumprir e iso é o que nos preocupa”, expone Castro.

Además indica que en los parques no es posible que los efectivos disfruten de los días de asuntos propios “precisamente porque che din que por necesidades do servizo non se poden coller, cando o que está acontecendo é que noutros parques si se fai porque poden aumentar o número de horas”.

No es la primera vez que los bomberos realizan acciones de protesta de estas características, que seguirán si no hay un cambio de rumbo por parte del Consorcio.