Diario de Arousa

Vilagarcía

La Banda de Música de Vilagarcía se alía con el piano de Iria Caamaño para despedir el 2025

El concierto de Fin de Ano es este martes en el Auditorio a las ocho de la tarde

Fátima Frieiro
29/12/2025 12:26
Una actuación anterior de la Banda de Música de Vilagarcía
G.S.
La Banda de Música de Vilagarcía y la artista Iria Caamaño se alían para un concierto de fin de año único. Será este martes 30 de diciembre en el Auditorio a partir de las ocho de la tarde y las entradas se ponen a la venta por 4 y 5 euros. 

El Concerto de Fin de Ano de la Banda de Música es uno de los clásicos de la Navidad en la capital arousana y una cita esperada para los amantes de la música. Este año se celebra la edición número 16 del evento y la agrupación dirigida por Jesús Nogueira compartirá escenario con la pianista vilagarciana Iria Caamaño, que cantará alguno de los temas.

El programa

El programa para despedir este 2025 incluye obras de Gershwin, Navarro y también de Johann Strauss. De hecho la Marcha Radetzky pondrá el broche de oro al concierto.

Las entradas cuestan 5 euros para las zonas A y B del patio de butacas y 4 para la C. Se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio hoy lunes de 17 a 19:30 horas y, si no se agotan, también se pueden comprar mañana martes de 10:30 a 13 horas y de 18 hasta el inicio de la actuación.

