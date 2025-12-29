Diario de Arousa no tiene nada que ver con la información que habla de que las naves de O Ramal ya no están precintadas

Sede de Diario de Arousa Mónica Ferreirós

Diario de Arousa se desvincula totalmente de la información que circuló por redes sociales ayer domingo 28 de diciembre con el título "Se levanta el precinto de las naves de los Parquistas de Carril y reabren para abastecer de almeja el mercado en Nochevieja". Ni es una información de este periódico ni salió publicada en él. Algún particular ajeno a este medio utilizó nuestra imagen corporativa sin consentimiento, así como el nombre de una de nuestras redactoras, que nada tiene que ver con ese bulo. Por ello, la dirección estudia las medidas legales a adoptar ante tal usurpación.