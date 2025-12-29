Mi cuenta

Vilagarcía

Diario de Arousa no tiene nada que ver con la información que habla de que las naves de O Ramal ya no están precintadas

Alguien ajeno al periódico usó su imagen corporativa sin consentimiento para difundir una noticia falsa

Redacción
29/12/2025 11:58
Sede de Diario de Arousa
Sede de Diario de Arousa
Mónica Ferreirós
Diario de Arousa se desvincula totalmente de la información que circuló por redes sociales ayer domingo 28 de diciembre con el título "Se levanta el precinto de las naves de los Parquistas de Carril y reabren para abastecer de almeja el mercado en Nochevieja". Ni es una información de este periódico ni salió publicada en él. Algún particular ajeno a este medio utilizó nuestra imagen corporativa sin consentimiento, así como el nombre de una de nuestras redactoras, que nada tiene que ver con ese bulo. Por ello, la dirección estudia las medidas legales a adoptar ante tal usurpación.

