Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Chocolate para combatir las bajas temperaturas y más Navidad que nunca en Clara Campoamor

Zona Aberta celebró su ya tradicional chocolatada en un ambiente estupendo que se prolongará durante toda la semana con actuaciones en directo y talleres

Fátima Frieiro
29/12/2025 00:35
La chocolatada de Zona Aberta centró las actividades dominicales en la Aldea de Nadal de Clara Campoamor, que tuvo un gran ambiente festivo
La chocolatada de Zona Aberta centró las actividades dominicales en la Aldea de Nadal de Clara Campoamor, que tuvo un gran ambiente festivo
Mónica Ferreirós
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Un buen vaso de chocolate y buena animación son las claves que han hecho que la calle Clara Campoamor (y todo su entorno) respirase ayer más espíritu navideño que nunca. La ambientación inspirada en Dickens ha sido todo un acierto y durante todo el día – pero especialmente desde primera hora de la tarde– toda la zona era un auténtico hervidero de gente.

Zona Aberta protagonizó y lideró la actividad más popular de la jornada. Su experiencia es un grado y les sirvió para que su chocolatada fuese todo un éxito, con colas para hacerse con el rico dulce. Es la segunda actividad de estas características que la asociación de comerciantes y hosteleros después de la de hace unos días en colaboración directa con Cáritas.

Una aldea que no para

Lo que está claro es que la Navidad en Vilagarcía tiene este año dos epicentros evidentes. Por una parte el Fexturrón (con las atracciones de feria y la gran pista de hielo) y por otro la Aldea de Nadal y sus múltiples actividades de animación. De hecho estas continúan a lo largo de la jornada de hoy. A las seis de la tarde en el recinto de Fexdega habrá sesión de magia a cargo de David Maestro.

Mañana la programación es más completa. De hecho a las seis de la tarde habrá propuestas tanto para el Fexturrón (con una nueva sesión de magia) y en la Aldea de Nadal. En esta última actuará la estrella entre el público infantil Paco Nogueiras. A partir de las ocho de la tarde, por su parte, será el gran concierto de fin de año de la Banda de Música de Vilagarcía. Un clásico entre los clásicos.

El miércoles ya es el gran día de fiesta en Vilagarcía con la Toma das Uvas en la Praza de Ravella a partir de las once de la mañana y un buen comienzo para el “tardeo” que tanto se ha popularizado en la capital arousana. También en Vilaxoán y en el Gato Negro de Carril tienen preparada ya su gran noche de fin de año.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Un momento de la subasta de centolla el año pasado en O Grove

Las lonjas de Arousa siguen en caída libre en kilos y remontan en facturación
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Vilagarcía iniciará el año sin saber los cambios obligados que habrá en el mercadillo
Fátima Frieiro
Una ambulancia del 061 trasladó al ciclista herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza | Ch.R.

Herido un ciclista al salirse de la vía y caer por un terraplén junto la rotonda de A Mercé, en A Pobra
Chechu López
Los atletas y entrenadores del Cuntis en Pontevedra

Los atletas del Cuntis brillan en el CGDT de Pontevedra
María Caldas