Chocolate para combatir las bajas temperaturas y más Navidad que nunca en Clara Campoamor

La chocolatada de Zona Aberta centró las actividades dominicales en la Aldea de Nadal de Clara Campoamor, que tuvo un gran ambiente festivo Mónica Ferreirós

Un buen vaso de chocolate y buena animación son las claves que han hecho que la calle Clara Campoamor (y todo su entorno) respirase ayer más espíritu navideño que nunca. La ambientación inspirada en Dickens ha sido todo un acierto y durante todo el día – pero especialmente desde primera hora de la tarde– toda la zona era un auténtico hervidero de gente.

Zona Aberta protagonizó y lideró la actividad más popular de la jornada. Su experiencia es un grado y les sirvió para que su chocolatada fuese todo un éxito, con colas para hacerse con el rico dulce. Es la segunda actividad de estas características que la asociación de comerciantes y hosteleros después de la de hace unos días en colaboración directa con Cáritas.

Una aldea que no para

Lo que está claro es que la Navidad en Vilagarcía tiene este año dos epicentros evidentes. Por una parte el Fexturrón (con las atracciones de feria y la gran pista de hielo) y por otro la Aldea de Nadal y sus múltiples actividades de animación. De hecho estas continúan a lo largo de la jornada de hoy. A las seis de la tarde en el recinto de Fexdega habrá sesión de magia a cargo de David Maestro.

Mañana la programación es más completa. De hecho a las seis de la tarde habrá propuestas tanto para el Fexturrón (con una nueva sesión de magia) y en la Aldea de Nadal. En esta última actuará la estrella entre el público infantil Paco Nogueiras. A partir de las ocho de la tarde, por su parte, será el gran concierto de fin de año de la Banda de Música de Vilagarcía. Un clásico entre los clásicos.

El miércoles ya es el gran día de fiesta en Vilagarcía con la Toma das Uvas en la Praza de Ravella a partir de las once de la mañana y un buen comienzo para el “tardeo” que tanto se ha popularizado en la capital arousana. También en Vilaxoán y en el Gato Negro de Carril tienen preparada ya su gran noche de fin de año.