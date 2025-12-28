Vilagarcía iniciará el año sin saber los cambios obligados que habrá en el mercadillo

Imagen de archivo del mercadillo de Vilagarcía G. Salgado

Vilagarcía iniciará el año 2026 sin saber ni cómo ni en qué medida afectará al mercadillo ambulante las obras de tanques de tormenta ejecutadas por la Xunta de Galicia en el entorno del río de O Con. En las últimas reuniones mantenidas entre la administración local y la autonómica –y tal y como señalan fuentes municipales– la Xunta no ha puesto fechas concretas para los obligados cambios. De hecho desde el Concello se muestran escépticos y critican el hecho de que haya habido retrasos y cambios en el cronograma constantes.

El gobierno municipal –que ya llevó a cabo una reformulación del mercadillo hace escasos meses– entiende que los nuevos cambios no se pueden hacer “dun día para outro”. La última reunión mantenida entre las dos partes implicadas tuvo lugar hace aproximadamente un mes.

Reorganización ordenada

Los cambios en el mercadillo afectarán sobre todo a los puestos que se encuentran justo pegados al cauce del río de O Con. Es ahí donde la Xunta debe actuar para la puesta en funcionamiento de los tanques de tormenta que se están construyendo en la avenida Valle-Inclán.

Lo cierto es que los trabajos se están prolongando más de lo previsto inicialmente. Primero por que los plazos que dio la Xunta respecto a la zona de Fexdega se referían a que esos trabajos estarían terminados este mismo año y todo apunta a que no va a ser así. Respecto al proyecto al completo las fechas oficiales dadas por la Consellería hablan del primer semestre de 2026. De ahí que al Concello les urja también conocer plazos para actuar en las cuestiones que son de su competencia.

Cabe recordar que, aparte de la obra en sí, la Xunta debe dejar en perfecto estado tanto las calles afectadas por los trabajos como la explanada delantera de Fexdega.