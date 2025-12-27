Trabanca Badiña recurre a los Reyes Magos: “Sentímonos abandonados”

Retirar unas piedras abandonadas tras un accidente de tráfico en el parque es una de las reclamaciones de la carta a los Magos Mónica Ferreirós

“Totalmente fartos”. Así se define la comunidad vecinal de Trabanca Badiña que ha registrado por escrito su particular carta a los Reyes Magos aprovechando estas fechas festivas para intentar que así los de Oriente les resuelvan una retahíla de demandas que llevan tiempo poniendo sobre la mesa. “Xa que o alcalde non nos fai caso, pois temos que escribir esta carta”, explican desde la asociación vecinal. La carta en cuestión también ha sido registrada para que la lea el propio Alberto Varela, aunque en Trabanca Badiña no son optimistas respecto a que este busque soluciones inmediatas. “É un abandono absoluto. Xa non sabemos que máis facer”, declaran.

Vecinos y vecinas hablan desde el parque de la zona, que es el que acumula el mayor número de demandas registradas. “Ves ese monte de pedras de aí? Pois aí están despois dun accidente do pasado mes de novembro e ninguén veu por aquí a recollelas”, explica el portavoz Rafael Barcala. Hablan de los restos de una antigua fuente que fue derribada por una conductora. “Deixáronse incluso ferros ao aire e tivemos que chamar para que os viñeran quitar. As pedras aí seguen”, explican.

En el mismo entorno – con un parque infantil justo en uno de los laterales– continúa el listado de demandas. “Os balancíns teñen vinte anos de uso. Os rapaces xa se fan dano aí cando xogan. O mesmo pasa co tobogán. Pensamos que podían facer algo para melloralo”, insisten.

"Abandono absoluto"

En el cercano Centro Social la situación tampoco es mucho mejor. “Pois hai goteiras, hai que repoñer os cristais e se vedes como caen os azulexos ao chan. Un desastre”, explican. Entienden que necesita de una actuación porque es un lugar de encuentro de la comunidad vecinal y el sitio que tienen para reunirse sobre todo en los meses de invierno. Además reclaman que el firme del propio parque infantil también tiene que cambiarse. “Estase levantando polo engorde da árbore. Algo terán que facer. Ademais os pequenos ao escarbar xa sacan terra negra”, exponen en su carta.

Otra de las peticiones a sus particulares Melchor, Gaspar y Baltasar son la de la reparación de un bache en la carretera que hay a la altura del número 49 de la Rúa Camiño Real o que se arregle la marquesina situada en la calle 8 de Marzo “para que os rapaces teñan protección da choiva cando esperan o bus escolar”.

La seguridad

En todo caso el problema más grave al que se enfrenta esta comunidad vecinal es el del “trapicheo”. De hecho no es la primera vez que se movilizan en este entorno para que “sexa quen sexa busque unha solución”. El portavoz del colectivo, Rafael Barcala, declara que la situación se vuelve cada vez más insostenible. “É insoportable ver como ha droga a plena luz do día, a escasos metros de donde xogan os rapaces”, explica.

Señalan los afectados que la Policía hace ronda por la zona, pero que esto no es suficiente. “Pasan si, pero aquí todos os días hai trasiego constante durante todo o día e os rapaces non teñen por que estar vendo estas cousas”, inciden.

Se muestran especialmente molestos con el alcalde vilagarciano porque “nos chegou a dicir que non podían facer nada, que iso non era da súa competencia. Logo que facemos? Quedamos así cos brazos cruzados? Terá que dicirnos entón de quen é competencia para ver o que podemos facer”.

Un vecino que vive justo al lado de la denunciada “narcocasa” explica que “temos nenos pequenos, si, e os episodios que vemos non son normales. Na casa incluso se chegou a falar de marchar, de ir vivir a outro lado, pero é a nosa casa de toda a a vida. Como imos deixar isto atrás?”.

La situación se volvió más delicada hace unos meses cuando hubo una pelea importante en la zona con martillazos de por medio. En ese momento los vecinos volvieron a movilizarse y exigiendo de nuevo la intervención de la administración local y “ser escoitados”. Consideran que desde el Concello están “abandonados” y que no se piensa en este punto de la localidad. “Acaso nós non pagamos tamén impostos”, se pregunta desde la asociación vecinal.