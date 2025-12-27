Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Xunta saca a licitación el servicio de limpieza en una docena de centros de salud de O Salnés y Ulla-Umia

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 21 de enero para presentar sus ofertas

Fátima Frieiro
27/12/2025 13:09
Imagen del centro de salud de Vilagarcía, en San Roque
G. Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Xunta de Galicia - a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas)- acaba de sacar a licitación el servicio de limpieza de un total de 12 centros de salud de las zonas de O Salnés y Ulla-Umia, las dos incluidas en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Los centros de salud arousanos objeto del contrato son O Grove, A Illa, Moraña, Dena, Meaño, Vilalonga, Sanxenxo, Vilagarcía, Caldas, Mosteiro (Meis), Catoira y Ribadumia.

Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero para presentar sus ofertas. La limpieza tiene en cuenta el nivel de uso de cada centro, según tengan actividad asistencial en horario de mañana exclusivamente o durante toda la jornada. También se tienen en cuenta si cuentan con PAC.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hasta el lugar del suceso se movilizaron los Bomberos de Ribeira y una ambulancia del 061, así como Protección Civil y Policía Local de A Pobra

Rescatado en A Pobra un hombre de edad avanzada que cayó en su piso y no podía levantarse
Chechu López
El ideal gallego

Adjudicada por 651.000 euros la obra de humanización de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán
Fátima Frieiro
Pintada en la sede el PP de O Grove

El PP de O Grove denuncia actos vandálicos en su sede municipal
Fátima Pérez
El veinteañero Gabriel García Lijó llevó a la cabra que capturó hasta la aldea de O Inferniño para dejarla amarrada hasta que Protección Civil acudió a recogerla

Un joven de A Pobra captura una cabra suelta que estuvo poniendo en peligro la seguridad viaria en la Autovía do Barbanza
Chechu López