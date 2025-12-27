La Xunta saca a licitación el servicio de limpieza en una docena de centros de salud de O Salnés y Ulla-Umia

Imagen del centro de salud de Vilagarcía, en San Roque G. Salgado

La Xunta de Galicia - a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas)- acaba de sacar a licitación el servicio de limpieza de un total de 12 centros de salud de las zonas de O Salnés y Ulla-Umia, las dos incluidas en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Los centros de salud arousanos objeto del contrato son O Grove, A Illa, Moraña, Dena, Meaño, Vilalonga, Sanxenxo, Vilagarcía, Caldas, Mosteiro (Meis), Catoira y Ribadumia.

Las empresas interesadas en este contrato disponen hasta el 21 de enero para presentar sus ofertas. La limpieza tiene en cuenta el nivel de uso de cada centro, según tengan actividad asistencial en horario de mañana exclusivamente o durante toda la jornada. También se tienen en cuenta si cuentan con PAC.