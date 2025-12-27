“Cidade de Libro” recibe 19.000 euros del Ministerio de Cultura y consolida su posición como evento

Una de las "Conversas ao solpor" de "Vilagarcía. Cidade de Libro" G. Salgado

El evento “Vilagarcía, Cidade de Libro” volverá a contar en la edición de 2026 con el patrocinio del Ministerio de Cultura. Será dentro del programa que tiene la administración estatal de ayudas a la promoción de la lectura y las letras españolas. A la convocatoria – en modalidad de concurrencia competitiva– se presentaron un total de 61 propuestas de diferentes ayuntamientos españoles. La propuesta de Vilagarcía obtuvo la quinta mejor nota y fue muy valorada en el apartado de “originalidad” llevándose 4 de los 5 puntos posibles. Así pues el Concello de Vilagarcía recibirá un total de 19.000 euros para la organización del evento dentro de los 765.000 que el Ministerio destino a iniciativas de índole municipal.

Panorama nacional

Para el gobierno local la resolución del Ministerio de Cultura tiene mucho valor, dado que entienden que el evento literario que se celebra en el mes de junio ha conseguido –en solo cinco ediciones– situarse dentro del panorama nacional como una de las principales iniciativas en la promoción del libro y de la lectura.

De hecho el certamen vilagarciano recibirá la misma subvención que otros mucho más consolidados como la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Madrid (que lleva 47 ediciones) o la programación literaria de la Feria del Libro de Valencia, que tiene 60 años de trayectoria.

Dicen desde Ravella que en la categoría de subvenciones a los concellos solo quedaron por delante de Vilagarcía en cuanto a la ayuda recibida el Festival de Narrativas Cuéntalo, de Logroño (lleva nueve ediciones) y la Feria del Libro de Valladolid (que lleva 58 años realizándose). La capital arousana ha quedado empatada con el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras Periplo, de Puerto de la Cruz (con 13 ediciones) y la Feria del Libro de Melilla (con 38).

Desde el gobierno local se muestran agradecidos por la ayuda del Ministerio “tanto pola cuantía como especialmente polo que significa de aliciente para seguir traballando por unha ‘Cidade de Libro’ cada día mellor, algo que veñen destacando ano tras ano os autores que acoden á chamada vilagarcián e o propio público, con máis de mil persoas participando en cada unha das xornadas”.

Por el parque Miguel Hernández han pasado autores como Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica o Máximo Huerta entre otros. También hay espacio para los autores y autoras locales y lugar para varios stands de venta.