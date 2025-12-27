Adjudicada por 651.000 euros la obra de humanización de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán

Imagen del estado actual de Bouza de Abaixo Gonzalo Salgado

La comunidad vecinal de Vilaxoán verá, en pocos meses, resuelta una de sus grandes demandas históricas. La Xunta de Goberno Local ratificará este mismo lunes la adjudicación de las obras de humanización de la calle Bouza de Abaixo por un importe de 651.000 euros. Dice el ejecutivo que preside Alberto Varela que es la mayor inversión en este punto de Vilagarcía en los últimos diez años.

La empresa Construcciones Castro Figueiro, de Redondela, fue la que presentó la mejor oferta - case 100.000 euros menos del precio base de licitación- de las catorce firmas que se presentaron. Además amplía a cuatro años el período de garantía y ofrece otras mejoras técnicas.

Fuentes municipales explican que el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses una vez que se haga el acta de replanteo, prevista para el mes de febrero. Así pues los trabajos podrían estar listos para otoño de 2026. La obra se financiará con cargo al dinero que le corresponde al Concello de Vilagarcía en los planes de inversiones de la Diputación.

Pleno centro

De lo que no cabe duda es de que Bouza de Abaixo es una de las calles más características de Vilaxoán. Esta se inicia en la confluencia con la Avenida de Cambados y termina en el parque de Dona Concha. Pasa además justo por delante de un elemento patrimonial único como es el Pazo de Pardiñas.

La obra afectará a algo más de 300 metros lineales y 2.200 metros cuadrados de superficie. Este espacio necesitará, según exponen desde Ravella, de una de las mayores inversiones realizadas en la mayoría de las calles de todo el término municipal. Indican desde el Concello que, por ejemplo, el presupuesto supera al destinado hace poco a Clara Campoamor.

Prioridad peatonal

En Bouza de Abaixo se creará una plataforma única de prioridad peatonal y totalmente accesible. Además será necesario actuar en las "tripas" del vial. De hecho se separarán las redes de saneamiento y las aguas pluviales, se cambiarán las eléctricas de baja tensión, se mejorará la iluminación y también las redes de telefonía. A mayores se renovará el mobiliario urbano con papeleras, bancos y farolas y se pondrán en valor elementos patrimoniales como el crucero en Benigno Santos o el entorno del Pazo de Pardiñas gracias a la colocación de un empedrado diferencial.

Desde el gobierno local señalan que la actuación es "unha demostración evidente de que os investimentos municipais non se limitan ao centro, como algunhas voces tratan de resaltar de xeito falaz". De hecho declaran que "se atende por igual, na medida das posibilidades financeiras, aos tres casos urbanos e aos núcleos rurais".