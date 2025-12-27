Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Adjudicada por 651.000 euros la obra de humanización de Bouza de Abaixo, en Vilaxoán

El plazo de ejecución es de ocho meses y se actuará en un total de 2.200 metros cuadrados

Fátima Frieiro
27/12/2025 12:59
Imagen del estado actual de Bouza de Abaixo
Gonzalo Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La comunidad vecinal de Vilaxoán verá, en pocos meses, resuelta una de sus grandes demandas históricas. La Xunta de Goberno Local ratificará este mismo lunes la adjudicación de las obras de humanización de la calle Bouza de Abaixo por un importe de 651.000 euros. Dice el ejecutivo que preside Alberto Varela que es la mayor inversión en este punto de Vilagarcía en los últimos diez años.

La empresa Construcciones Castro Figueiro, de Redondela, fue la que presentó la mejor oferta - case 100.000 euros menos del precio base de licitación- de las catorce firmas que se presentaron. Además amplía a cuatro años el período de garantía y ofrece otras mejoras técnicas.

Fuentes municipales explican que el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses una vez que se haga el acta de replanteo, prevista para el mes de febrero. Así pues los trabajos podrían estar listos para otoño de 2026. La obra se financiará con cargo al dinero que le corresponde al Concello de Vilagarcía en los planes de inversiones de la Diputación.

Pleno centro

De lo que no cabe duda es de que Bouza de Abaixo es una de las calles más características de Vilaxoán. Esta se inicia en la confluencia con la Avenida de Cambados y termina en el parque de Dona Concha. Pasa además justo por delante de un elemento patrimonial único como es el Pazo de Pardiñas.

Un total de 14 empresas buscan ejecutar la humanización de la calle Bouza de Abaixo

Más información

La obra afectará a algo más de 300 metros lineales y 2.200 metros cuadrados de superficie. Este espacio necesitará, según exponen desde Ravella, de una de las mayores inversiones realizadas en la mayoría de las calles de todo el término municipal. Indican desde el Concello que, por ejemplo, el presupuesto supera al destinado hace poco a Clara Campoamor.

Prioridad peatonal

En Bouza de Abaixo se creará una plataforma única de prioridad peatonal y totalmente accesible. Además será necesario actuar en las "tripas" del vial. De hecho se separarán las redes de saneamiento y las aguas pluviales, se cambiarán las eléctricas de baja tensión, se mejorará la iluminación y también las redes de telefonía. A mayores se renovará el mobiliario urbano con papeleras, bancos y farolas y se pondrán en valor elementos patrimoniales como el crucero en Benigno Santos o el entorno del Pazo de Pardiñas gracias a la colocación de un empedrado diferencial.

Desde el gobierno local señalan que la actuación es "unha demostración evidente de que os investimentos municipais non se limitan ao centro, como algunhas voces tratan de resaltar de xeito falaz". De hecho declaran que "se atende por igual, na medida das posibilidades financeiras, aos tres casos urbanos e aos núcleos rurais".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hasta el lugar del suceso se movilizaron los Bomberos de Ribeira y una ambulancia del 061, así como Protección Civil y Policía Local de A Pobra

Rescatado en A Pobra un hombre de edad avanzada que cayó en su piso y no podía levantarse
Chechu López
El ideal gallego

La Xunta saca a licitación el servicio de limpieza en una docena de centros de salud de O Salnés y Ulla-Umia
Fátima Frieiro
Pintada en la sede el PP de O Grove

El PP de O Grove denuncia actos vandálicos en su sede municipal
Fátima Pérez
El veinteañero Gabriel García Lijó llevó a la cabra que capturó hasta la aldea de O Inferniño para dejarla amarrada hasta que Protección Civil acudió a recogerla

Un joven de A Pobra captura una cabra suelta que estuvo poniendo en peligro la seguridad viaria en la Autovía do Barbanza
Chechu López