Un vecino de Vilagarcía corta la luz del bar a su exmujer cuando le dice que quiere divorciarse

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

Una vecina de Vilagarcía tuvo que recurrir a los tribunales para denunciar la conducta de su exmarido tras producirse la separación. Desde el mismo momento en el que la mujer le comunicó que quería divorciarse, según recoge el relato de los hechos, comenzó a hacerle la vida imposible, hasta el punto en el que necesitó asistencia psicológica. La Audiencia de Pontevedra ratifica la condena a un año de prisión, dos de privación de la tenencia de armas, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambos durante un periodo de dos años. Además, tendrá que indemnizar a la mujer con 150.000 euros por los daños morales producidos.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, que ratifica la Audiencia, considera al individuo como autor de un delito de coacciones leves, que consume un delito continuado de vejaciones injustas, en el ámbito de la violencia contra la mujer. Además, lo absuelve de uno de realización arbitraria del propio derecho y de un delito contra la integridad moral. Los hechos comenzaron en 2022, cuando tras décadas de convivencia la mujer le comunica al denunciado su intención de divorciarse, abandonando el domicilio en común. La denunciante continuó trabajando en el bar situado en el bajo que tenían en común. Pocos meses después, según considera acreditado la sentencia, el hombre procedió a provocar cortes de electricidad, de la red wifi y de la línea telefónica en el establecimiento hostelero, provocando que se apagasen las neveras y se estropease el producto, así como que no pudiese usar el TPV para cobrar a la clientela.

Grabaciones con cámaras

Por este motivo, la denunciante se vio obligada a realizar obras en el local , para instalar un diferencial de corriente propio. Tras esta instalación, no volvió a cortarse la luz. Posteriormente, y ya en plenas fechas navideñas, el denunciante procedió a orinar en la entrada del bar, al lado de las mesas de la terraza, cuando estaba cerrado. Al año siguiente, en verano, el denunciado fracturó el candado de la puerta que comunicaba el garaje-almacén con la terraza interior del inmueble y, posteriormente, violentó la puerta del galpón para sacar una motobomba. Como consecuencia de estos hechos, se produjeron desperfectos por valor de 256,44 euros. La defensa recurrió la sentencia inicial, argumentando falta de pruebas. Sobre los cortes de luz, la Audiencia ampara su resolución (confirmación de la sentencia) en testimonios, pero también en indicios; mientras que sobre los desperfectos existen incluso grabaciones de cámaras de seguridad en las que se puede ver al condenado