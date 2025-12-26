Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un vecino de Vilagarcía corta la luz del bar a su exmujer cuando le dice que quiere divorciarse

La Audiencia de Pontevedra lo condena por un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia machista

Olalla Bouza
26/12/2025 22:33
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Una vecina de Vilagarcía tuvo que recurrir a los tribunales para denunciar la conducta de su exmarido tras producirse la separación. Desde el mismo momento en el que la mujer le comunicó que quería divorciarse, según recoge el relato de los hechos, comenzó a hacerle la vida imposible, hasta el punto en el que necesitó asistencia psicológica. La Audiencia de Pontevedra ratifica la condena a un año de prisión, dos de privación de la tenencia de armas, la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambos durante un periodo de dos años. Además, tendrá que indemnizar a la mujer con 150.000 euros por los daños morales producidos. 

El fallo del Juzgado de lo Penal número 4 de Pontevedra, que ratifica la Audiencia, considera al individuo como autor de un delito de coacciones leves, que consume un delito continuado de vejaciones injustas, en el ámbito de la violencia contra la mujer. Además, lo absuelve de uno de realización arbitraria del propio derecho y de un delito contra la integridad moral. Los hechos comenzaron en 2022, cuando tras décadas de convivencia la mujer le comunica al denunciado su intención de divorciarse, abandonando el domicilio en común. La denunciante continuó trabajando en el bar situado en el bajo que tenían en común. Pocos meses después, según considera acreditado la sentencia, el hombre procedió a provocar cortes de electricidad, de la red wifi y de la línea telefónica en el establecimiento hostelero, provocando que se apagasen las neveras y se estropease el producto, así como que no pudiese usar el TPV para cobrar a la clientela.

Grabaciones con cámaras

Por este motivo, la denunciante se vio obligada a realizar obras en el local , para instalar un diferencial de corriente propio. Tras esta instalación, no volvió a cortarse la luz. Posteriormente, y ya en plenas fechas navideñas, el denunciante procedió a orinar en la entrada del bar, al lado de las mesas de la terraza, cuando estaba cerrado. Al año siguiente, en verano, el denunciado fracturó el candado de la puerta que comunicaba el garaje-almacén con la terraza interior del inmueble y, posteriormente, violentó la puerta del galpón para sacar una motobomba. Como consecuencia de estos hechos, se produjeron desperfectos por valor de 256,44 euros. La defensa recurrió la sentencia inicial, argumentando falta de pruebas. Sobre los cortes de luz, la Audiencia ampara su resolución (confirmación de la sentencia) en testimonios, pero también en indicios; mientras que sobre los desperfectos existen incluso grabaciones de cámaras de seguridad en las que se puede ver al condenado

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El alcalde y ediles socialistas del ejecutivo

A Illa modifica su urbanismo para crear casas, un acceso y zona verde en O Barnal
Beni Yáñez
Una vivienda en ruinas en el rural de Cuntis que ahora podría venderse por más de 60.000 euros

La fiebre por la compra de casas en ruinas se enfrenta al alza de precios y a la burocracia
Fátima Pérez
Paulo García Conde coa súa novela

Paulo García Conde: “Hai xente que leva sesenta anos nun centro. Non deixa de ser un cárcere”
Olalla Bouza
Chiño con el balón en el partido contra el Negreira

“Creo que tenemos equipo para mucho más”, dice Chiño
Carlos Paz