Revenidas 2026 xa ten data: estes son os días de máxima festa en Vilaxoán
David Lages volve ilustrar o festival multilingüe cunha imaxe do "pogo" masivo de Lendakaris Muertos
O Revenidas 2026 xa ten data oficial. O festival das linguas celebrarase en Vilaxoán os días 10, 11, 12 e 13 de setembro. A organización mantén así o formato de festival de catro días que se veu instaurando nas últimas edicións e que ben funcionando, e moi ben, entre o público asiduo a esta cita incluída no calendario dos Rías Baixas Fest.
A organización aproveita o anuncio das datas para dar a coñecer a imaxe do seu cartel, outro clásico ano tras ano. Novamente o deseño está asinado polo artista David Lages e mostra unha imaxe do Revenidas deste 2025 cun "pogo" masivo no concerto de Lendakaris Muertos.
Cabe recordar que Revenidas é o terceiro dos grandes festivais que se organiza na zona de Arousa. O primeiro será o Portamérica na Azucreira de Portas, logo é o Atlantic Fest na praia da Concha e por último está a cita vilaxoanesa. Un clásico.