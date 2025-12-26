Paulo García Conde: “Hai xente que leva sesenta anos nun centro. Non deixa de ser un cárcere”
En ‘Las ventanas sin rejas’ aborda con delicadeza e moita empatía. Pese a que leva desde 2015 traballando no mundo editorial, aposta pola autopublicación como unha defensa da historia que conta
Paulo García Conde (Vilagarcía, 1990), estudou xornalismo, pero sempre pensando na ficción. Tras facer o máster de Creación Literaria, tivo claro que por alí irían os seus pasos e, desde 2015, traballa como corrector e editor, con nomes como o de Máximo Huerta. No mercado ten xa dúas novelas. A última, ‘Las ventanas sin rejas’, acaba de autopublicala, cunha suxestiva portada. Xa se pode mercar na libraría Nobel e, nos próximos meses, haberá presentación en Vilagarcía.
Como é iso de corrixir a xente que leva moitos anos escribindo?
Pois ao principio dache moito respecto e despois dáste de conta de que é coma todo, que son persoas normais, que escriben moi ben e teñen moi boas ideas. Ti tes que aportar a túa a parte, corrixir que todo estea no seu lugar e, na parte editora, aportar a visión, que sempre é algo que ven ben, sexas novo ou sexas autor consagrado.
En canto á novela, por que elixiu o tema da saúde mental?
O primeiro borrador escribino como proxecto final do máster e quedouse aí porque unha profesora que tiña, moi dura, díxome: “A historia é moi boa, non a abandones, pero necesitas crecer”. E agora doulle a razón. O tema da saúde mental sempre me chamou moito a atención, sobre todo o seu tratamento. Nos últimos anos fálase moito máis pero a pouco que escarves en información non houbo tanto progreso. Está na boca de todos pero non se profunda. A min a novela parecíame un terreo bastante libre e respectuoso para abordalo. Non quería facer ensaio nin documental. O libro está ambientado nun espazo público que non daba máis de si e reconvírtese en privado, cunha xestión que deixa moito que desexar.
Fala na nota final do informe do Defensor do Pobo sobre este tipo de institucións e, en concreto, sobre Conxo...
Resúltame demoledor que haxa xente que leva 60 anos metida nun centro e non ten nin familiares que lles fagan visitas. Non deixa de ser unha cárcere. Non sabemos que facer con estas persoas e metémolas aí, para que non estorben.
O tema abórdao tamén, incluso entre diálogos, coma un debate entre que é o normal?
É que a pregunta é esa. Temos aceptadas certas actitudes e comportamentos como máis normais, pero chámame a atención en que momento deixa de estar corta e quen é o que decide e se inflúen as circunstancias.
Non sei se a personaxe principal elixiuna antes, porque o trastorno que ten incluso hoxe en día podería considerarse algo normal, que é o de acumular experiencias. Parece inspirado no Instagram...
Daquela Instagram estaba arrancando pero eu creo que dalgunha maneira intuitiva, eu me daba de conta que o ritmo de vida ía cara ao frenético. Agora xa hai un nome, cronopatía, unha síndrome que cada vez ten máis xente, de ter a necesidade de aproveitar o tempo, non con calidade senón en número de cousas que facer. É un pouco esta competición por ver quen viaxa máis... Parece que relaxarse e non facer nada é algo que non está moi ben visto. O uso que se fai das redes non creo que axude.
Aborda tamén o tema da colectividade e como a comunidade axuda ás persoas que teñen un problema de saúde mental. É algo intencionado?
É intencionado. Creo que cambia moito o que un padece se está só ou acompañado. Non só por ter unha presencia, senón por ter a alguén que, aínda que sexa distinto a ti, saiba polo que estás pasando e que te acompañe, aínda que non sexa dunha maneira profesional
Tamén está presente a música, que vin por aí que é unha das súas aficións...
En xeral as artes, pero no caso máis concreto a música, pola proximidade que teño, paréceme unha forma de conectar con outras persoas e cun mesmo. Foi saíndo a medida que escribía.
Agora que fala diso, como é o proceso de creación dun libro? Comenta na nota final do autor que unha páxina en branco é a verdadeira liberdade...
A min encántame ter unha páxina en branco. Hai xente á que lle da moito respecto, porque o que máis lle custa é empezar, a min quizais o que máis me custa é cando estou no punto intermedio, pero a páxina en blanco creo que é o momento onde un máis libre pode ser. Podes envorcar as maiores barbaridades que pensas. Logo xa decides se a compartes, escondes ou borras.
Tamén é formador, cales son as dúbidas coas que chega a maioría da xente aos seus cursos?
A principal pregunta que me soen facer é como consigo chegar ao final. Porque lle pasa a moita xente que empeza con moito entusiasmo pero desínflase. Hai que quitarlle ese revestimento de maxia que parece que ten de inspiración e explicar que é un traballo máis, que hai que dedicarlle un tempo e ser disciplinado e non ceder. Podes facer un borrador, deixala reposar e non ten que saír ben á primeira. Hai que despoxarse desa presión.
E no seu caso, empeza xa cun final pensado?
Depende da historia. Gústame empezar cun esquema moi xenérico xa pensado para que flúa con máis facilidade, pero non telo pensado todo, porque se non me aburro.
Ten algunha páxina en branco agora mesmo?
Estou macerando a seguinte. Tiña outra máis comercial, pero voume poñer cunha ambientada nunha residencia. Dinme conta que poder formar unha especie de triloxía porque fala de xente apartada da sociedade.