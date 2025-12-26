Mi cuenta

Diario de Arousa

¿Dónde está el dron que dejó Papá Noel bajo el árbol?

Una familia busca el juguete que desapareció en Rubiáns tras iniciar el vuelo y que no logran localizar

Fátima Frieiro
26/12/2025 12:48
Imagen del modelo de dron que fue perdido en vuelo en la zona de Rubiáns
Imagen del modelo de dron que fue perdido en vuelo en la zona de Rubiáns
El regalo que Papá Noel le dejó bajo el árbol a un niño en Rubiáns le ha durado poco. El dron - un modelo Chubory F89- emprendió el vuelo con toda la ilusión de la familia poco después de ser abierto. La mala suerte, señalan desde la familia, es que este se desorientó, siguió volando sin control y fue imposible recuperarlo con el mando que lo pilota. Los dueños del aparato sospechan que el elemento volador podría haberse caído en la zona de Cornazo, de ahí que pidan la colaboración ciudadana para que, quien lo encuentre, se lo devuelva al pequeño. El número de contacto es el 680 10 39 48. A ver si, finalmente, puede obrarse este pequeño milagro navideño.

