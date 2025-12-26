Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Adjudican por 200.000 euros las obras del nuevo acceso a la Vía Verde en Rubiáns

El Concello estima que los trabajos podrían arrancar en febrero y estar listos para Semana Santa

Fátima Frieiro
26/12/2025 13:15
Imagen de la Vía Verde do Salnés
G. Salgado
El nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés en el término municipal de Vilagarcía está un paso más cerca. La Xunta de Goberno Local ratificará en unos días la propuesta de la Mesa de Contratación que entiende que la oferta de Construcciones Vale S.L. es el proyecto que más se adecúa a lo que se busca. Esta oferta fue la mejor valorada de todas las presentadas con una rebaja de 30.000 euros sobre el precio base de licitación. Además reduce de tres a dos meses el plazo de ejecución de los trabajos y extiende la garantía de uno a cinco años.

El nuevo acceso estará ubicado en la Rúa Charco, justo al lado del túnel. Esto permitirá un inicio más suave con una pendiente fácilmente salvable para todo tipo de personas. Además se ganarán 271 metros más al trazado total de la senda, que une los concellos de Vilagarcía y Portas (pasando por Caldas) utilizando el trazado de la ya inutilizada vía del tren. 

Cabe recordar que ya desde su apertura, en el año 2020, el gobierno local de Vilagarcía siempre apostó por extender la Vía Verde desde su punto de arranque, en la zona de Abelle, hasta el final real de las vías.

Claves del proyecto

el proyecto en cuestión aprovechará el antiguo trazado de la vía del tren mediante la construcción de un muro de contención y de una pasarela tendida. Para ir avanzando en la actuación los operarios municipales ya realizaron tareas de desbroce previas, lo que facilitó también el diseño de acceso por parte de los técnicos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Ahora el grueso de la obra es ya cosa de la adjudicataria.

Lo que hará es retirar los travesaños que todavía quedan de la vieja vía y el lecho de piedra que los sustentaba para darle un tratamiento idéntico al resto de la senda. Cabe destacar que la Vía Verde do Salnés es la primera que discurre íntegramente por territorio gallego. Ahora está en proyecto su extensión a Pontevedra.

Para Semana Santa

 Ahora una vez ratificada la adjudicación de la obra deberán cumplirse los trámites que faltan como son la presentación de la documentación, el replanteo y la firma del contrato. Según fuentes municipales la idea es que los trabajos puedan empezar durante el mes de febrero para estar terminados en Semana Santa. La obra está financiada a través de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sustentabilidade Turística en Destino.

