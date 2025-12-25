Navidad sobre ruedas en Vilagarcía

Mateo y Marco estrenando sus coches Mónica Ferreirós

Los hogares de Arousa, especialmente aquellos en los que hay miradas infantiles, se llenaron de ilusión en la mañana de ayer en Arousa, con las niños y los niños corriendo a donde se encuentra el árbol para ver lo que Papá Noel les había dejado.

Cajas envolviendo sorpresas y sonrisas les esperaban. En el interior, algunas de las variaciones de los juguetes que llevan toda la vida haciendo felices a generaciones enteras. Como los coches, que siguen siendo los grandes protagonistas durante estas fechas.

Es el caso de los hermanos Marco y Mateo, que los estrenaron en la calle. Es otra de las costumbres que no cambian. En el caso de Lucas, son sus primeras navidades y todavía no es capaz de entender que el camión ‘Miguelón’, que le regaló su tío y que lleva el nombre de su padre, de profesión transportista, será un recuerdo para toda la vida. Muñecas- que van cambiando su fisonomía con respecto a otras décadas pero que sostienen los sueños de las nuevas generaciones-, dragones, libros, ropa, balones, bicicletas, juegos de mesa o incluso móviles en miniatura forman parte de los artículos que más se vendieron en las jugueterías y tiendas especializadas de las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia.

Cada vez son más las familias que optan por dar buena parte de los regalos durante la Navidad, para que así puedan jugar con ellos durante las vacaciones. Eso sí, la cita con los Reyes Magos, que vendrán en la noche del 5 al 6 de enero, también sigue siendo muy importante en Arousa