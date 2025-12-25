Cruceiros, una casa rectoral barroca o yacimientos romanos: Bamio, la parroquia que baña el patrimonio en Os Lombos

Fachada de la casa rectoral de Bamio Mónica Ferreirós

La mayor parte del patrimonio litoral con el que cuenta Vilagarcía está en Bamio, la parroquia en la que el mar y el Ulla se unen en simbiosis. Alrededor de esta imagen se construye una historia que va desde la época romana hasta la actualidad, con yacimientos, hornos vinculados a la antigua actividad ‘louceira’, cruceros o hasta una casa rectoral que se erige sobre O Campanario.

De los 31 elementos que recoge el catálogo de la Xunta, más de un tercio están en esta zona y, la mayor parte, son mayoritariamente desconocidos. Un catálogo en el que, eso sí, faltan datos sobre fechas al mismo tiempo que se incluyen algunas consideraciones que llaman la atención. Para empezar, que todos los elementos parecen ampliables, como los propios cruceiros. En esta parroquia son tres los que recoge este catálogo, que vincula los elementos al litoral.

Se trata del que está en Quintáns, el de O Campanario (el más reconocible de la zona) y el de Punta Bandeira. No son muchos datos los que recoge el catálogo de la Xunta de Galicia, elaborado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pero sí se puede encontrar información en páginas como la de OBaixoUlla, de la asociación valguesa Os Penoucos, que divulga la cultura y la etnografía de los concellos y parroquias de esta zona.

Así, en esta web informan de que forman parte de la ruta del ViaCrucis y que, en el de O Campanario, se puede ver en el anverso la imagen de Cristo crucificado y en el reverso la de la Virgen sobre un pedestal. Por su parte, en el catálogo aparece como una de las actuaciones posibles la ampliación, aunque especifican que “solo en planta”. Se trata de una “coletilla” que se puede ver en otros elementos y en todos los cruceiros.

También en los yacimientos arqueológicos, la mayor parte de ellos situados en Grandoira y de época romana, aunque uno de ellos es denominado como “moderno” en el catálogo de la Xunta. Todos ellos son por la zona de O Campanario.

Memoria louceira

Sobre la memoria louceira de Bamio- que da testimonio del intenso comercio marítimo marítimo y fluvial- trabajaron intensamente las Mulleres Rurais, en colaboración con la Universidade de Vigo y la arqueóloga Beatriz Comendador. Fruto de este trabajo se documentaron diversos hornos. Uno de ellos aparece en el catálogo de la Xunta, con una protección integral. Cabe recordar que dicho cuidado no llegó para algunas de estos restos históricos, ya desaparecidos pese a las advertencias del Proxecto Louceiros.

Como elementos del barroco, son dos los que aparecen en Bamio: la iglesia de San Xens y la casa rectoral con finca. Sobre la primera, destacan que data del siglo XVIII, ejecutada en muros de cantería y que consta de una única nave, destacando su sobriedad así como su integración en el núcleo tradicional de O Campanario. La protección es integral y su estado, señalan, “aceptable”. Al lado se encuentra la casa rectoral y finca, con cierre en cachotería de piedra y de la misma época que la iglesia. En la actualidad, explican en el catálogo, cuenta con espacios rehabilitados y su estado también es “aceptable”.

En Carril y Cortegada

Al pasar Bamio, en dirección hacia el sur, se encuentran a continuación Carril y la isla de Cortegada, que cuentan también con un interesante patrimonio litoral. Es el caso del ‘Cruceiro nas Rochas’, situado en el parque nacional y cuyo estado se define como deficiente. Hay otro más, que recibe el nombre de Cortegada, y que consta de una “cruz de sección hexagonal e con extremos potenzados”. Se trata, precisamente, del que se encuentra al lado de la Capela dos Milagres, que está incluida en el catálogo y que fue restaurada por la Xunta recientemene. También en la isla fichan un pecio, cuyo estado no tienen documentado y el ‘xacemento moderno’. Cerca, en Punta Fradiño, se encuentra un concheiro. Sin entrar en el patrimonio industrial, en Carril también fichan el Areal de Goriba, sin datos sobre su nivel de protección, así como el cruceiro en Illa Malveira Pequena y el yacimiento de Malveira Grande.

Balneario y parque

En el mismo centro de Carril, en el entorno de la Praza da Liberdade y mirando al Puerto, se encuentran cinco viviendas de estilo tradicional, típicas marineras,. Varias tienen restaurantes en el bajo, como el Bóveda, y la mayor parte un estado de conservación aceptable, salvo una que la Xunta califica de “deficiente”. De camino a Vilagarcía se encuentran el Balneario y el parque de A Compostela, también incluidos en el catálogo autonómico. Sobre el primero, recuerdan que fue puesto en marcha en el primer tercio del siglo XX, en concreto durante la II República y tras la consolidación de la playa como lugar de esparcimiento. Su estado señalan que es óptimo, al contrario que el del edificio próximo, que definen como “deficiente”.