Alemparte, la fábrica que dio luz al templete de la Puerta del Sol y que hoy es la gran olvidada

Antigua fábrica de Alemparte, en pleno Paseo Marítimo Mónica Ferreirós

Las comarcas de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia cuentan con decenas de antiguas fábricas a pie de mar. Es uno de los bienes que podría cambiar de uso con el procedimiento que pone en marcha la Xunta de Galicia. Así se recoge en el catálogo elaborado por la Consellería de Medio Ambiente.

Uno de estos casos es Malveiras, en Carril, precisamente donde hay planes para poner en marcha un centro de interpretación. Pero llama la atención un olvido importante en este documento. Se trata de la antigua fábrica de Alemparte, situada en pleno Paseo Marítimo que une Vilagarcía con Carril, al lado del lavadero.

Se trata de una de las muestras más antiguas de la historia industrial de la localidad, establecida en el año 1875 y vinculada al esplendor del puerto y dedicada a la fundición. Allí se elaboraban las potas y calderos presentes en muchas cocinas gallegas durante la primera mitad del siglo pasado, pero también elementos más glamurosos, como el templete del Palacio de la Puerta del Sol de Madrid o el palco de la música de la Alameda de Santiago.

Cerró llegado el año 1950, pero todavía permanece viva en la memoria de numerosos vilagarcianos. Por ello, llama la atención- también por su céntrica ubicación, pegada al mar- que no aparezca ninguna referencia en el catálogo. El Concello ya anunció que presentaría sugerencias a este documento, que estuvo en periodo de exposición pública hasta principios de este mes.il.

Malveiras y su conversión en museo

Precisamente porque las viejas fábricas en desuso es uno de los elementos en los que se permite el cambio de uso. Ese es el objetivo para Malveiras, la vieja conservera situada al pie de A Rosa, en Carril, mirando a Cortegada. El gobierno local quiere convertirla en un centro de interpretación de esta isla- así se recoge en el acuerdo con el BNG, a propuesta de los nacionalistas- pero ello no está exento de pasos complejos que se contemplan a medio plazo, como los usos del PXOM, la posibilidad de venta por parte de los propietarios o, llegado el caso, la financiación. También los faros forman parte de los elementos que permiten un cambio de uso, como el situado en pleno puerto de Carril, cuyo estado es “aceptable” y permite actuaciones de reestructuración, según recoge su ficha en el catálogo. De uso empresarial son los puertos, como el de Vilaxoán, que aparece definido en el catálogo como un yacimiento arqueológico, definen su estado como “desfeito” y su grado de protección como “integral”. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ya explicó que la mayor parte de las alegaciones al catálogo de bienes litorales iban por el camino de ampliar elementos, como el caso de Alemparte en el lugar de O Carril.