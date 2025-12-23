Vilagarcía tendrá dos nuevos edificios que suman 66 viviendas: estos son los datos

Obras en el centro de salud Gonzalo Salgado

La construcción continúa su tendencia al alza en Vilagarcía y el Consello da Xerencia de Urbanismo aprobó ayer mismo dos proyectos de sendos edificios que suman un total de 66 viviendas. El primero estará en la esquina de la Rúa Blanco Amor con la Avenida das Carolinas y contará con 39 pisos; el segundo, en el barrio de O Piñeiriño (en el solar entre el número 5 de Ramón Martínez y el 6 de Francisco Porto), que tendrá 27 nuevos hogares.

Desde Ravella señalan que, en los próximos días, se cerrará el balance de la concesión de licencias de obras mayores y menores en el municipio, pero que todo parece indicar que se superarán los números de 2024. Lo cierto es que, desde el fin de la pandemia, el sector experimenta un repunte en Vilagarcía.

Alojamientos turísticos

Por otra parte, en la misma sesión fue autorizado el proyecto presentado por una particular para reformar dos edificios en las calles A Cruz y A Aduana, ambas en O Carril, para albergar cuatro apartamentos turísticos. El órgano municipal también informó favorablemente la construcción de varias viviendas unifamiliares en la Rúa da Rosa y la Rúa do Encoro, en Trabanca Badiña, así como otras tantas reformas de división de pisos o rehabilitación de inmuebles. Para el gobierno local los datos invitan al optimismo, “despois de moitos anos de ralentización, cando non parálise, do sector”, por lo que celebra que “a iniciativa privada se anime a investir, contribuíndo así a paliar un problema tan grave como o do acceso á vivenda”. En este sentido, desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela, destacan su contribución a paliar estas dificultades, “dentro das súas posibilidades e competencias”, y ponen como ejemplo la cesión de una parcela, de titularidad municipal, para que la Xunta pueda poner en marcha viviendas de promoción pública. Es uno de los dos proyectos que la administración autonómica tiene en marcha en el municipio, ya que al de Marxión se suma el del barrio de As Carolinas.