Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía tendrá dos nuevos edificios que suman 66 viviendas: estos son los datos

La Xerencia de Urbanismo aprobó varias licencias de rehabilitación y alojamientos turísticos

Olalla Bouza
23/12/2025 17:46
Obras en el centro de salud
Obras en el centro de salud
Gonzalo Salgado
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La construcción continúa su tendencia al alza en Vilagarcía y el Consello da Xerencia de Urbanismo aprobó ayer mismo dos proyectos de sendos edificios que suman un total de 66 viviendas. El primero estará en la esquina de la Rúa Blanco Amor con la Avenida das Carolinas y contará con 39 pisos; el segundo, en el barrio de O Piñeiriño (en el solar entre el número 5 de Ramón Martínez y el 6 de Francisco Porto), que tendrá 27 nuevos hogares. 

Desde Ravella señalan que, en los próximos días, se cerrará el balance de la concesión de licencias de obras mayores y menores en el municipio, pero que todo parece indicar que se superarán los números de 2024. Lo cierto es que, desde el fin de la pandemia, el sector experimenta un repunte en Vilagarcía.

Alojamientos turísticos

Por otra parte, en la misma sesión fue autorizado el proyecto presentado por una particular para reformar dos edificios en las calles A Cruz y A Aduana, ambas en O Carril, para albergar cuatro apartamentos turísticos. El órgano municipal también informó favorablemente la construcción de varias viviendas unifamiliares en la Rúa da Rosa y la Rúa do Encoro, en Trabanca Badiña, así como otras tantas reformas de división de pisos o rehabilitación de inmuebles. Para el gobierno local los datos invitan al optimismo, “despois de moitos anos de ralentización, cando non parálise, do sector”, por lo que celebra que “a iniciativa privada se anime a investir, contribuíndo así a paliar un problema tan grave como o do acceso á vivenda”. En este sentido, desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela, destacan su contribución a paliar estas dificultades, “dentro das súas posibilidades e competencias”, y ponen como ejemplo la cesión de una parcela, de titularidad municipal, para que la Xunta pueda poner en marcha viviendas de promoción pública. Es uno de los dos proyectos que la administración autonómica tiene en marcha en el municipio, ya que al de Marxión se suma el del barrio de As Carolinas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen promocional de la actividad

Los “Recordos da fábrica de xabón” son los protagonistas de una charla organizada por el BNG
C. Hierro
El ideal gallego

El “Master of Wine” Tim Atkin sitúa al albariño como la mejor uva blanca de todo el país
A. Louro
El ideal gallego

Cambados amplía el horario de cierre de la hostelería durante varias jornadas de esta Navidad
A. Louro
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas

Catoira continuará acondicionando el campo de As Lombas con una nueva reforma en sus vestuarios
Fátima Pérez