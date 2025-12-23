Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Las últimas navidades de la Joyería Jiménez: "Les doy las gracias a mis clientes y espero que guarden un buen recuerdo de mí"

Pepa Jiménez se jubila y cierra el comercio que lleva 45 años en las Galerías del Casino y muchos más formando parte de la historia de Vilagarcía

Olalla Bouza
23/12/2025 21:34
Pepa Jiménez en su escaparate
Pepa Jiménez en su escaparate
Mónica Ferreirós
“El pequeño comercio es el que da luz a los pueblos y en Vilagarcía se empiezan a apagar luces”. Lo dice Pepa Jiménez pero el interruptor que ella pulsará el próximo 31 no es uno cualquiera. Es una llave que lleva la historia de la ciudad bañada en oro. 

Y es que las agujas del reloj son un juez implacable. A Pepa le llegó el tiempo de “vivir como una señora”, como ella misma define a la jubilación. Y se trata del punto y final a una saga de joyeros que acompañó a los vilagarcianos durante muchas navidades. Estas son las últimas. 

Mientras la joyera cuenta su historia, en el comercio del Casino entran vecinos a preguntar por paquetes o recados, clientas que comparten preocupaciones familiares o incluso un perrito que busca su golosina. “Yo soy la segunda portera del Casino”, bromea Pepa, aunque en toda ironía hay parte de verdad y tiene claro que echará de menos la que ha sido su vida por 45 años. 

Son los que lleva en la actual ubicación, pero la historia joyera de los Jiménez comenzó mucho antes. Su padre, Enrique Jiménez, había trabajado como viajante en la joyería Garrido. Fue así como entró en contacto con este mundo. Al poco de nacer su hija se fue a trabajar a Hannover, a hacer ruedas Dunlop. “Pero Alemania no entraba en mi padre y se vino de vuelta”, explica Pepa Jiménez. En este regreso, en enero de 1956, fue cuando se decidió a montar su propia joyería- primero con su hermano y luego cada uno por su lado- en las galerías de Olmedo. Allí estuvo poco tiempo y se trasladaría al barrio de O Castro.

Los cambios

Fue en este barrio donde Pepa entró en contacto con el oficio. De la mano de su padre, claro, que le enseñó todos los secretos que se encontraban bajo la esfera de los relojes. “Sentándome a su lado aprendí a arreglarlos. Me hacía montarlos y desmontarlos y me decía lo que estaba mal y lo que estaba bien”, explica mientras sigue atendiendo a la clientela. Este proceso cambió mucho con el paso de los años. “Antes los relojes eran de cuarzo, que es un bloque, y ahora son mecánicos, que son piezas”, explica Pepa Jiménez, que tiene dos primos más relojeros pero ningún hijo que haya querido continuar con el negocio. “Es algo que tienes que aprender desde pequeños. No es sólo vender, es saber y explicar lo qué vendas y saber arreglarlo”. Ella empezó a trabajar con solo trece años. “No quería seguir estudiando”, recuerda. Empezó barriendo y “poco a poco me fue introduciendo a hacer escaparates y a vender”. 

También su hermano José Enrique, que ya partió, se dedicó al negocio de los sueños bañados en oro. “A mí lo que más me gusta es estar con la gente”, explica Pepa. A lo largo de este año, no solo han cambiado los relojes. “Cambió todo. Antes se compraba por San José, por las Navidades, las comuniones, por la Virgen del Carmen... Se regalaban relojes. Y ahora nada, solo quieren que les regalen dinero para ir de viaje. Además, la gente antes invertía en oro, porque la vida también era otra, iban de trabajar a casa y así ahorraban más”, rememora Pepa Jiménez, que no es muy optimista con respecto al futuro del pequeño comercio. “Yo creo que en Vilagarcía va a desaparecer”. El suyo echará el cierre en una semana. Se fundirá con el año 2025, pero con un mensaje que también es una joya: “Me da mucha pena. En todos estos años solo discutí con una persona. A todos mis clientes les doy las gracias y espero que guarden un buen recuerdo de mí”.

