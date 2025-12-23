Mi cuenta

Vilagarcía

Los Parquistas de Carril destacan el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La entidad publicó su boletín anual

Olalla Bouza
23/12/2025 17:58
La Agrupación de Parquistas de Carril publica en su boletín anual su apuesta por la alianza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marca la Organización de Naciones Unidas, así como en la transparencia para difundirlos y hacerlos públicos. En primer lugar, desde la entidad señalan que se trata de un “paso natural” que conecta la tradición con las exigencias actuales, garantizando que la producción de los parques de cultivo de Carril cumpla “con los más altos estándares” y esté en sintonía con “un marco global de desarrollo sostenible”.

En primer lugar, destacan su cumplimiento del ODS 8, al generar “empleo estable y digno para más de 650 familias, asegurando que la actividad económica del sector del marisco contribuya al desarrollo social”; también del ODS 12, de producción y consumo responsables, con la apuesta por la trazabilidad del producto. “Cada almeja de Carril de los Parquistas cuenta con un prestigio firmemente asentado”, señalan en su boletín. También cumplen el número 14, de ecosistemas marinos, destacando el entorno protegido de los viveros y el 17, formando alianzas para cumplir los objetivos.

