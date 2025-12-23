El Concello de Vilagarcía finaliza las obras de Rosalía de Castro y reclama a la Xunta su parte

La Avenida Rosalia de Castro Mónica Ferreirós

El Concello da por finalizadas- con la aprobación de la última certificación- las obras llevadas acabo en la Avenida Rosalía de Castro, en el tramo que va desde el cruce con la Rúa Esperanza hasta el de la Rúa Lucena. En total, se invirtieron 123.000 euros, lo que permitió renovar la red de saneamiento, que por su antigüedad está en muy mal estado; así como resolver el problema de cotas que provocaba desbordamientos, hacer la separación de pluviales y residuales y rehacer las aceras.

Al mismo tiempo, ya que las obras afectaron al cruce de las avenidas con las Rúas Xalda y Doutor Nicolás Viqueira, fue necesario hacer el asfaltado de un vial que no es de titularidad municipal, sino de la Xunta. En este sentido, desde Ravella señalan que “tanto o Concello como a veciñanza seguen á espera de que o goberno autonómico asuma as súas responsabilidades e acometa a reforma integral dunha avenida que é un dos eixos principais da mobilidade no municipio e na que hai máis dunha década que non se destina un euro”.

Además, inciden en que “ni o goberno de Alberto Varela, nin a veciñanza nin as persoas usuarias desta vía, que son milleiras cada día, entenden como noutras vías de titularidade da Xunta esta si fai investimentos millonarios, mentres en Vilagarcía, ano tras ano, negan calquera investimento coas máis peregrinas escusas”. En este sentido, desde la Xunta señalaron que el proyecto para la reforma integral de Rosalía de Castro está pendiente del proyecto del Concello, “algo que non se lle esixe ao resto”, dicen desde el gobierno local.