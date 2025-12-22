Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía y O Barbanza repelen a la suerte y se conforman con reintegros y pedreas

Fátima Frieiro
22/12/2025 19:05
Imagen de la administración de lotería de O Grove el año pasado
Imagen de la administración de lotería de O Grove el año pasado
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

No hubo suerte y los premios de la lotería de Navidad no estaban destinados este año ni al margen norte de la Ría de Arousa ni tampoco a la capital arousana. La fortuna esquivó estos puntos arousanos, en los que hubo que conformarse únicamente con terminaciones, reintegros y pedreas. Eso sí, el sorteo se vivió de forma tan intensa como todos los años y pocas casas –así como negocios hosteleros–no tuvieron desde primera hora la televisión encendida para seguir el sorteo que marca de forma extraoficial el inicio de las fiestas navideñas.

La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

Esto es lo que dejó en Arousa el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Más información

Hace años que la capital arousana no vibra con los grandes premios de la lotería del 22 de diciembre y este año tampoco ha tocado esa suerte. En O Barbanza, que hace 25 años ocupaba titulares de toda España por el Gordo repartido e Rianxo, tampoco se coló en el listado de los galardones económicos más esperados del año. En todo caso hubo quien se llevó un pequeño “pellizquito” recuperando lo invertido con algún reintegro en 2, terminaciones y alguna que otra pedrea. Nada para echar la casa por la ventana, pero sí para endulzar una jornada que acaba sin nuevos millonarios en Arousa. La frase más repetida, una vez más, esa de que “lo importante es tener salud”. Y otros añadían “y que esta dure”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ana Peleteiro comentó la anécdota en su cuenta de TikTok

La cafetería de Ana Peleteiro, en Ribeira, se queda a un solo número del Gordo
Fátima Frieiro
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off

El Ribadumia cae pero mantiene el liderato y la lucha por la permanencia se aprieta
Carlos Paz
Manuel Núñez y Cristina Allo volvieron a descorchar hoy champán en una racha que, desde 2021, riega de millones la localidad insular en Navidad o Reyes

Un Tercero, dos Quintos y una terminación dejan más 468.000 euros en A Illa
Beni Yáñez
La nave estará equipada con maquinaria de última generación

Una empresa destinada a la arquitectura trasladará sus instalaciones al parque vikingo
Fátima Pérez