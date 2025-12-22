Vilagarcía y O Barbanza repelen a la suerte y se conforman con reintegros y pedreas

Imagen de la administración de lotería de O Grove el año pasado Gonzalo Salgado

No hubo suerte y los premios de la lotería de Navidad no estaban destinados este año ni al margen norte de la Ría de Arousa ni tampoco a la capital arousana. La fortuna esquivó estos puntos arousanos, en los que hubo que conformarse únicamente con terminaciones, reintegros y pedreas. Eso sí, el sorteo se vivió de forma tan intensa como todos los años y pocas casas –así como negocios hosteleros–no tuvieron desde primera hora la televisión encendida para seguir el sorteo que marca de forma extraoficial el inicio de las fiestas navideñas.

Hace años que la capital arousana no vibra con los grandes premios de la lotería del 22 de diciembre y este año tampoco ha tocado esa suerte. En O Barbanza, que hace 25 años ocupaba titulares de toda España por el Gordo repartido e Rianxo, tampoco se coló en el listado de los galardones económicos más esperados del año. En todo caso hubo quien se llevó un pequeño “pellizquito” recuperando lo invertido con algún reintegro en 2, terminaciones y alguna que otra pedrea. Nada para echar la casa por la ventana, pero sí para endulzar una jornada que acaba sin nuevos millonarios en Arousa. La frase más repetida, una vez más, esa de que “lo importante es tener salud”. Y otros añadían “y que esta dure”.