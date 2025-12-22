Un proyecto artístico de Cris Villegas unirá Vilagarcía con México

La mexicana Carmen Gaitán Cedida

La directora de Museo Regional de la Costa Oriental (Mureco), situado en Tulum, en México, Carmen Gatitán, estuvo en Vilagarcía para visitar el centro de Cristina S. Villegas, situado en la Rúa Doutor Moreira Casal y donde se presentó el proyecto ‘Flora y Fauna, una interpretación contemporánea”, sobre la historia y la creación de la civilización maya, que se extendió por la península de Yucatán y Quintana Roo. La artista afincada en Vilagarcía impulsa este proyecto internacional, dirigido al alumnado y al público en general, a partir de los cinco años. La actividad sirve para comprender la historia de esta civilización así como su arte.

De hecho, las piezas que se interpretarán están vinculadas con la flora y la fauna representadas por artistas mayas. Gaitán inició su trayectoria en 1979, en el Museo Palacio de las Bellas Artes y, desde entonces, desarrolló una carrera en instituciones clave de México, como el Museo de Arte Moderno, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, el Museo Mural Diego Rivera o el Nacional de San Carlos, entre otros. Este proyecto constituye un hermanamiento cultural entre México y España, promoviendo actividades conjuntas unidas por el arte. Se presentará en 2026.