Vilagarcía

Magia en la biblioteca, talleres y música tradicional: El menú navideño de Vilagarcía para la jornada del martes

Los gaiteros desbrozadores y un Apalpador gigante recorrerán las calles comerciales

Fátima Frieiro
22/12/2025 17:35
La Aldea de Nadal de Clara Campoamor es uno de los atractivos de estas fechas en Vilagarcía
La Aldea de Nadal de Clara Campoamor es uno de los atractivos de estas fechas en Vilagarcía
Gonzalo Salgado
Vilagarcía continúa a todo gas con su programación navideña. El menú para este martes día 23 - a escasas horas de la Nochebuena- es para todos los gustos. En la biblioteca municipal, a partir de las 18 horas, empezará un espectáculo dentro del ciclo "Entre libros anda o conto!". En concreto es "No Nadal toca... maxia!", dirigido a un público mayor de 6 años. La entrada es libre y con un aforo máximo de treinta participantes.

Por su parte en la Aldea de Nadal y en las calles comerciales habrá animación de calle y talleres. La jornada estará marcada por la música tradicional, la participación ciudadana y la celebración compartida, haciendo de las calles peatonales un espacio vivo y en constante movimiento. Al mediodía los Gaiteiros de Nadal protagonizan un pasacalles y pasatabernas que llenará de sonido e identidad gallega el centro, acompañando el tránsito comercial con una presencia festiva que conecta tradición y convivencia.

Por la tarde

Ya por la tarde A Peixería acogerá el taller Ukeleles & Panxoliñas, dirigido por Nelson Quinteiro, una propuesta abierta y participativa que acerca este instrumento de un modo sencillo y accesible, invitando a niños y niñas a descubrir la música como juego colectivo y herramienta de expresión.

Al terminar el taller la actividad se traslada a la Aldea de Nadal con una animación musical con ukeleles y villancicos, prolongando en el espacio público el espíritu participativo.

La jornada se cierra con un nuevo pasatabernas a cargo de los Gaiteiros Desbrozadores, que recorrerán las calles comerciales junto al Apalpador Xigante, figura emblemática de la Navidad gallega. Una intervención festiva e itinerante que combina música, imaginario popular y proximidad, consolidando una noche de encuentro, tradición y alegría compartida.

