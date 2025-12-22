Magia en la biblioteca, talleres y música tradicional: El menú navideño de Vilagarcía para la jornada del martes

La Aldea de Nadal de Clara Campoamor es uno de los atractivos de estas fechas en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Vilagarcía continúa a todo gas con su programación navideña. El menú para este martes día 23 - a escasas horas de la Nochebuena- es para todos los gustos. En la biblioteca municipal, a partir de las 18 horas, empezará un espectáculo dentro del ciclo "Entre libros anda o conto!". En concreto es "No Nadal toca... maxia!", dirigido a un público mayor de 6 años. La entrada es libre y con un aforo máximo de treinta participantes.

Por su parte en la Aldea de Nadal y en las calles comerciales habrá animación de calle y talleres. La jornada estará marcada por la música tradicional, la participación ciudadana y la celebración compartida, haciendo de las calles peatonales un espacio vivo y en constante movimiento. Al mediodía los Gaiteiros de Nadal protagonizan un pasacalles y pasatabernas que llenará de sonido e identidad gallega el centro, acompañando el tránsito comercial con una presencia festiva que conecta tradición y convivencia.

Por la tarde

Ya por la tarde A Peixería acogerá el taller Ukeleles & Panxoliñas, dirigido por Nelson Quinteiro, una propuesta abierta y participativa que acerca este instrumento de un modo sencillo y accesible, invitando a niños y niñas a descubrir la música como juego colectivo y herramienta de expresión.

Al terminar el taller la actividad se traslada a la Aldea de Nadal con una animación musical con ukeleles y villancicos, prolongando en el espacio público el espíritu participativo.

La jornada se cierra con un nuevo pasatabernas a cargo de los Gaiteiros Desbrozadores, que recorrerán las calles comerciales junto al Apalpador Xigante, figura emblemática de la Navidad gallega. Una intervención festiva e itinerante que combina música, imaginario popular y proximidad, consolidando una noche de encuentro, tradición y alegría compartida.