Las naves de O Ramal seguirán cerradas: El Juzgado rechaza las medidas cautelares pedidas por los Parquistas de Carril

Naves de los Parquistas en O Ramal Gonzalo Salgado

La Agrupación de Parquistas de Carril no podrá, por el momento, llevar a cabo ninguna actividad en las naves de O Ramal. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra acaba de dictar un nuevo auto por lo que rechaza las medidas cautelares solicitadas por la entidad que preside José Luis Villanueva para evitar el cierre decretado por el Concello.

Con anterioridad, explican fuentes municipales, la OPP ya intentara una medida similar aunque de carácter urgente, es decir ‘inaudita parte’ (sin escuchar a la administración municipal) que el juzgado también denegó. En consecuencia, tras esta nueva resolución, se mantiene el cierre de las naves de O Ramal, “por carecer os Parquistas de título habilitante para exercer a actividade que viñan desenvolvendo”. Mientras tanto, el contencioso continúa por la vía ordinaria, para determinar si la pueden retomar.

Fue el 3 de diciembre cuando los Parquistas presentaron un recursos contencioso administrativo contra la decisión municipal- dictada el día anterior- por la que se declaró la ineficacia de la comunicación previa de apertura de la actividad de nave de almacenamiento, clasificación y registro de moluscos. En esa resolución se ratificaba la suspensión de la actividad decretada por la Alcaldía el 3 de septiembre. Junto con el recurso, la entidad pidió la suspensión de la orden por la vía de las medidas cautelarísimas, lo que fue denegado.

Un proyecto anterior

Desde el Concello explican que en el mismo auto judicial se tramitó la petición contra el acuerdo impugnado por la vía ordinaria, dando tres días al Concello para que presentara alegaciones, y advirtió a los Parquistas que, de seguir con el contencioso, tendría que aportar un acuerdo corporativo que ratificase la decisión de presentar tal recurso judicial.

Ambas partes dieron los pasos solicitados en los días siguientes. El 12 de diciembre, el juzgado emitió un nuevo auto, que se hizo público ayer, por el que vuelve a dar la razón al Concello y deniega las medidas cautelares pedidas por la Agrupación de Parquistas. El juez destaca en su auto que la OPP que antes de la solicitud de la primera medida cautelar, el 8 de agosto, ya había presentado otra comunicación de apertura ante el Concello, que fue rechazada “con profusa motivación de fondo”.

El titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra destaca que, en estos momentos, carece de los “elementos mínimos de juicio” tanto para determinar la hipotética incorrección de la motivación del Concello como acerca del cumplimiento por parte de los parquistas para llevar a cabo su actividad con una comunicación previa. Por ello, concluye que “se considera prevalente el interés público representado en la resolución impugnada, sobre el particular de la recurrente” y rechaza las medidas.