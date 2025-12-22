La Guardia Civil de Vilagarcía se incauta de 25 kilos de picadura de tabaco ilegal en empresas de transporte de O Salnés

Paquetes con la picadura incautada

La patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Vilagarcía interceptó 25 kilos de picadura de tabaco en la comarca de O Salnés. Durante los días 17, 18 y 19 de diciembre, agentes de este departamento llevaron a cabo diversas inspecciones en empresas de transporte de paquetería de la zona. Al revisar diversos envíos, verificaron que varios podían ser sospechosos de contener sustancias ilegales, por lo que realizaron la apertura de los paquetes.

Allí constataron que había diversas bolsas de plástico termoselladas, las cuales contenían una sustancia vegetal de color marrón compatible con picadura de tabaco. Por ello, realizaron la aprehensión de diversos envíos, ya que los hechos son constitutivos de infracción en materia de contrabando según recoge la Ley 12/95.

En total, los agentes intervinieron cuatro paquetes que contenían 25 kilos de picadura de tabaco, interponiendo denuncias, tanto al remitente como al destinatario. La Guardia Civil recomienda no consumir tabaco de procedencia desconocida, ya que carece de controles sanitarios y de calidad. Este tipo de productos pueden contener sustancias tóxicas o contaminantes en concentraciones peligrosas, aumentando el riesgo de contraer enfermedades graves