La Cámara de Comercio abre el plazo de exposición de su censo electoral

Sede de la Cámara de Comercio de Vilagarcía en la calle Maruja Mallo

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía abre el plazo de exposición pública de su censo electoral. Lo hace con motivo del proceso para la renovación de los plenos de las entidades de este tipo de toda España.

El proceso se desarrolla conforme a la Orden ECM/1382/2025 del 28 de noviembre, así como al Decreto 431/2009, del 19 de noviembre, de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Electoral de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Galicia.

El censo electoral permanecerá expuesto para su consulta desde hoy y hasta el 12 de enero en las sedes que la Cámara tiene en las tres ciudades. En el caso de Vilagarcía, en la oficina de la calle Maruja Mallo.

. El horario de consulta será de lunes a jueves, de 8:30 a 16:30 horas, y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Asimismo, los electores podrán consultar sus datos censales de forma telemática a través de la página web de la Cámara: www.camarapvv.es

Los electores pueden formular reclamaciones por escrito relativas a errores, inclusiones o exclusiones en el Censo Electoral desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Dichas reclamaciones serán resueltas por el Comité Ejecutivo de la Corporación en el plazo de diez días desde la finalización del período habilitado para su presentación.