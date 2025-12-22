Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Cámara de Comercio abre el plazo de exposición de su censo electoral

Puede consultarse en todas las sedes de la entidad hasta el día 12 de enero

Fátima Frieiro
22/12/2025 13:11
Sede de la Cámara de Comercio de Vilagarcía en la calle Maruja Mallo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía abre el plazo de exposición pública de su censo electoral. Lo hace con motivo del proceso para la renovación de los plenos de las entidades de este tipo de toda España. 

El proceso se desarrolla conforme a la Orden ECM/1382/2025 del 28 de noviembre, así como al Decreto 431/2009, del 19 de noviembre, de la Xunta de Galicia por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Electoral de las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Galicia.

El censo electoral permanecerá expuesto para su consulta desde hoy y hasta el 12 de enero en las sedes que la Cámara tiene en las tres ciudades. En el caso de Vilagarcía, en la oficina de la calle Maruja Mallo.

. El horario de consulta será de lunes a jueves, de 8:30 a 16:30 horas, y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Asimismo, los electores podrán consultar sus datos censales de forma telemática a través de la página web de la Cámara: www.camarapvv.es

Los electores pueden formular reclamaciones por escrito relativas a errores, inclusiones o exclusiones en el Censo Electoral desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026. Dichas reclamaciones serán resueltas por el Comité Ejecutivo de la Corporación en el plazo de diez días desde la finalización del período habilitado para su presentación.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de una reunión con los vecinos de Dorrón

La actualización catastral de Dorrón permite corregir 900 fincas afectadas
C. Hierro
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

Esto es lo que dejó en Arousa el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Fátima Pérez
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al hospital comarcal | Chechu Río

Una familia de Boiro intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda
Sandra Rey
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

El tercer premio también en Arousa: 50.000 euros que viajan a Cuntis y A Illa
Fátima Pérez