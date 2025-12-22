El PP de Vilagarcía desvela que el Gobierno del Estado aún no sabe qué hacer con la sede de Sestiva

Antiguo local de Sestiva, en el Puerto D.A.

El PP de Vilagarcía denuncia que el Gobierno del Estado todavía no sabe, más de tres años después de haber anunciado el convenio para su uso, qué hacer con las instalaciones de Sestiva del Puerto de Vilagarcía. Además, mientras tanto, dicen los conservadores, mantienen a los agentes de la Guardia Civil en San Roque, “en un cuartel ruinoso”.

El diputado Juan Bayón, también concejal, presentó una pregunta sobre este asunto dirigida al Ejecutivo. Sin embargo, en su respuesta se limitan a decir que “se está analizando desde el punto de vista técnico la idoneidad del terreno y el coste de unas nuevas instalaciones”. Es decir, apuntan desde el PP, “ni convenio, ni proyecto, ni inversión, ni plazos. Sólo parálisis y abandono”.

Tal y como desveló este medio, la cesión del antiguo edificio de Sestiva aprobada por el Consejo de Administración del Puerto en abril de 2022 nunca llegó a materializarse en un acuerdo efectivo con la Dirección General de la Guardia Civil. Tres años y medio después, denuncian desde el PP, “este local permanece vacío y sin uso”.

La intención era trasladar a este punto la caseta de la Guardia Civil en el Puerto, ya que las funciones de Aduanas y Fronteras son las únicas que mantendrá este cuerpo en Vilagarcía, una vez que esté listo el nuevo cuartel de Cambados y se reorganicen los efectivos.

El "silencio cómplice" de Varela

“Siete años de Gobierno de Pedro Sánchez son suficientes para saber que Vilagarcía no está entre sus prioridades”, señala Bayón. Para el diputado estatal, la solución anunciada por el Ministerio de Interior nunca estuvo entre sus intenciones, por lo que considera que utilizó a a localidad para “apagar un conflicto político tras el revuelo generado por el anuncio del cierre del cuartel”. En el convenio firmado con el Puerto, la propia Dirección General de la Guardia Civil reconocía que las instalaciones actuales, eran “claramente insuficientes” para las funciones del cuerpo. Por ello, el PP señala que “resulta especialmente grave” que el Gobierno “siga sin tomar decisiones para garantizar unas condiciones dignas de trabajo a la Guardia Civil”. Por ello, exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “asuma su responsabilidad”, que “aclare sus planes”. Además, acusan al alcalde, Alberto Varela, de “silencio cómplice”.