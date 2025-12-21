Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un nuevo informe de Augas de Galicia califica de "deficiente" el estado de la depuradora de Ferrazo

Traslada al Concello una serie de recomendaciones para mejorarlo

Olalla Bouza
21/12/2025 18:38
Instalaciones de la EDAR
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Un informe de Augas de Galicia señala, una vez más, la calidad global “deficiente” de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Ferrazo, en Vilagarcía. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático indica que el equipo de desinfección en funcionamiento tiene un rendimiento insuficiente. 

No es la primera vez que la administración autonómica llega a la misma conclusión al analizar las muestras de la EDAR de Ferrazo. Al mismo tiempo, da una serie de recomendaciones para subsanar estas deficiencias. El informe es del 21 de noviembre y la Xunta Local de Goberno acordó dio cuenta a la empresa concesionaria, Espina & Delfín. Las obras de ampliación de esta depuradora, que permitirán resolver estos problemas, están en licitación. 

Son posibles a través de un convenio entre el Concello, que pondrá 6 millones de euros en varios plazos, y la Xunta, que pone 10, mientras que el resto de los 38 millones se financian con fondos de la Unión Europea. El procedimiento sufre retraso debido a un recurso que fue admitido de la Confederación Nacional de la Construcción.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Carmen Pérez, concejala de Promoción Económica e Emprego en Ribeira

Ribeira inicia su III programa de Empleo con vista a lograr un 45% de inserción laboral
Fátima Pérez
Vertido Oubiña

El alcalde responde que el problema de la red de A Balsiña "é unha herdanza" del PP
A. Louro
Imaxe de arquivo de integrantes da ACD Dorna

A ACD Dorna reunirá a persoas de todas as idades o sábado no seu Festival de Nadal en A Illa
Redacción
Una de las excursiones que llegó a Campaña esta semana

Asociaciones, excursionistas, colegios y particulares aterrizan en Valga para visitar su Belén
Fátima Pérez