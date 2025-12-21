Un nuevo informe de Augas de Galicia califica de "deficiente" el estado de la depuradora de Ferrazo

Instalaciones de la EDAR Gonzalo Salgado

Un informe de Augas de Galicia señala, una vez más, la calidad global “deficiente” de la Estación Depuradora de Augas Residuais de Ferrazo, en Vilagarcía. El organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático indica que el equipo de desinfección en funcionamiento tiene un rendimiento insuficiente.

No es la primera vez que la administración autonómica llega a la misma conclusión al analizar las muestras de la EDAR de Ferrazo. Al mismo tiempo, da una serie de recomendaciones para subsanar estas deficiencias. El informe es del 21 de noviembre y la Xunta Local de Goberno acordó dio cuenta a la empresa concesionaria, Espina & Delfín. Las obras de ampliación de esta depuradora, que permitirán resolver estos problemas, están en licitación.

Son posibles a través de un convenio entre el Concello, que pondrá 6 millones de euros en varios plazos, y la Xunta, que pone 10, mientras que el resto de los 38 millones se financian con fondos de la Unión Europea. El procedimiento sufre retraso debido a un recurso que fue admitido de la Confederación Nacional de la Construcción.