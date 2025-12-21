Los socialistas reprochan que el PP se "arrogue méritos" sobre la futura estación marítima de Vilagarcía

Infografía de la estación marítima Cedida

La visita de los populares a las obras de la futura estación marítima de Vilagarcía, cuyas obras financia la Xunta de Galicia, no sentó bien en el gobierno local, que acusa a Ana Granja, Juan Bayón y Raúl Santamaría de “arrogarse” un “mérito que non lle corresponde”. A este respecto, señalan que la iniciativa partió del concejal de Turismo, Álvaro Carou, que lo propuso en una reunión el 2 de octubre de 2020 con la directora del Puerto.

Y es que, aunque en el plan estratégico de la rada estaba prevista una estación, se iba a ubicar en O Ramal, por lo que fue a propuesta de Carou, señalan los socialistas, que se trasladó al Peirao de Pasaxeiros. “Despois de todo o que levan dito sobre a política turística do Concello e sobre os fondos europeos, e asumindo unhas competencias que non son súas, visitan as obras para sacar peito. Aínda que xa estamos acostumados, é preciso subliñar que, unha vez máis, o Partido Popular volve a confundir partido e institución. O PP non representa á Xunta, tampouco á Depùtación, senón a si mesmo, ao que neste caso se engade o non recoñecemento da iniciativa do Concello e mesmo do Porto, e ata o ninguneo dos fondos europeos”, lamenta el gobierno de Varela. .

Eso sí, desde el ejecutivo socialista dicen agradecer que, “aínda que sexa daquela maneira”, el PP “recoñeza que unha iniciativa municipal vai servir para potenciar o turismo náutico” y confían en que “sigan por esta senda”, pero también que lo demuestren en el Pleno, con sus votos