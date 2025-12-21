Los socialistas reprochan que el PP se "arrogue méritos" sobre la futura estación marítima de Vilagarcía
Desde el gobierno local recuerdan que se trata de una iniciativa del concejal de Turismo, Álvaro Carou
La visita de los populares a las obras de la futura estación marítima de Vilagarcía, cuyas obras financia la Xunta de Galicia, no sentó bien en el gobierno local, que acusa a Ana Granja, Juan Bayón y Raúl Santamaría de “arrogarse” un “mérito que non lle corresponde”. A este respecto, señalan que la iniciativa partió del concejal de Turismo, Álvaro Carou, que lo propuso en una reunión el 2 de octubre de 2020 con la directora del Puerto.
Y es que, aunque en el plan estratégico de la rada estaba prevista una estación, se iba a ubicar en O Ramal, por lo que fue a propuesta de Carou, señalan los socialistas, que se trasladó al Peirao de Pasaxeiros. “Despois de todo o que levan dito sobre a política turística do Concello e sobre os fondos europeos, e asumindo unhas competencias que non son súas, visitan as obras para sacar peito. Aínda que xa estamos acostumados, é preciso subliñar que, unha vez máis, o Partido Popular volve a confundir partido e institución. O PP non representa á Xunta, tampouco á Depùtación, senón a si mesmo, ao que neste caso se engade o non recoñecemento da iniciativa do Concello e mesmo do Porto, e ata o ninguneo dos fondos europeos”, lamenta el gobierno de Varela. .
Eso sí, desde el ejecutivo socialista dicen agradecer que, “aínda que sexa daquela maneira”, el PP “recoñeza que unha iniciativa municipal vai servir para potenciar o turismo náutico” y confían en que “sigan por esta senda”, pero también que lo demuestren en el Pleno, con sus votos