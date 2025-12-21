Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los socialistas reprochan que el PP se "arrogue méritos" sobre la futura estación marítima de Vilagarcía

Desde el gobierno local recuerdan que se trata de una iniciativa del concejal de Turismo, Álvaro Carou

Olalla Bouza
21/12/2025 18:55
Infografía de la estación marítima
Infografía de la estación marítima
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La visita de los populares a las obras de la futura estación marítima de Vilagarcía, cuyas obras financia la Xunta de Galicia, no sentó bien en el gobierno local, que acusa a Ana Granja, Juan Bayón y Raúl Santamaría de “arrogarse” un “mérito que non lle corresponde”. A este respecto, señalan que la iniciativa partió del concejal de Turismo, Álvaro Carou, que lo propuso en una reunión el 2 de octubre de 2020 con la directora del Puerto. 

Y es que, aunque en el plan estratégico de la rada estaba prevista una estación, se iba a ubicar en O Ramal, por lo que fue a propuesta de Carou, señalan los socialistas, que se trasladó al Peirao de Pasaxeiros. “Despois de todo o que levan dito sobre a política turística do Concello e sobre os fondos europeos, e asumindo unhas competencias que non son súas, visitan as obras para sacar peito. Aínda que xa estamos acostumados, é preciso subliñar que, unha vez máis, o Partido Popular volve a confundir partido e institución. O PP non representa á Xunta, tampouco á Depùtación, senón a si mesmo, ao que neste caso se engade o non recoñecemento da iniciativa do Concello e mesmo do Porto, e ata o ninguneo dos fondos europeos”, lamenta el gobierno de Varela. .

Eso sí, desde el ejecutivo socialista dicen agradecer que, “aínda que sexa daquela maneira”, el PP “recoñeza que unha iniciativa municipal vai servir para potenciar o turismo náutico” y confían en que “sigan por esta senda”, pero también que lo demuestren en el Pleno, con sus votos

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Carmen Pérez, concejala de Promoción Económica e Emprego en Ribeira

Ribeira inicia su III programa de Empleo con vista a lograr un 45% de inserción laboral
Fátima Pérez
Vertido Oubiña

El alcalde responde que el problema de la red de A Balsiña "é unha herdanza" del PP
A. Louro
Imaxe de arquivo de integrantes da ACD Dorna

A ACD Dorna reunirá a persoas de todas as idades o sábado no seu Festival de Nadal en A Illa
Redacción
Una de las excursiones que llegó a Campaña esta semana

Asociaciones, excursionistas, colegios y particulares aterrizan en Valga para visitar su Belén
Fátima Pérez