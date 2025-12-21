Foliada e discoteca: Os pratos fortes do Nadal hoxe en Vilagarcía
A programación incluiu actos na Aldea de Dickens
A Praza de Abastos de Vilagarcía viviu onte unha xornada do máis especial, ao aglutinar todo o ambiente do Nadal galego. Foi gracias á asociación PésdeBarro, que busca dinamizar o mercado municipal ao mesmo tempo que impulsa a conservación das tradicións autóctonas. Con obradoiros de baile e percusión e unha gran Foliada de Nadal, con cánticos colectivos e moitas ganas de festa, a cita levouse a cabo tanto pola mañán como pola tarde, cando pandeiretas, gaitas e cunchas soaron con forza nas instalacións de Alexandre Bóveda.
Foi unha parte da programación de Nadal onte en Vilagarcía. Ademais, no Centro Cultural de Rubiáns tivo lugar unha gran festa, especialmente destinada á cativada, que contou incluso coa presencia dun visitante moi esperado. Papá Noel adiantou a súa chegada para bailar coa discoteca montada pola asociación cultural e, de paso, falar cos asistentes de máis curta idade sobre os seus desexos para a Noiteboa. Son unhas datas moi especiais que se viven de forma intensa en Vilagarcía, onde unha das grandes citas é a Aldea de Nadal que se leva a cabo en Clara Campoamor e no escenario da Praza da Peixería.