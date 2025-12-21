El juzgado califica de asesinato el ataque con cuchillo en Vilagarcía de un hombre a otro que fue absuelto hace 26 años de la muerte de su padre

El acusado en el momento de prestar declaración Gonzalo Salgado

El Tribunal de Instancia y de Instrucción número 2 de Vilagarcía califica de “asesinato intentado” el ataque con un cuchillo que se produjo a finales del verano de 2024 en el bar de la estación de autobuses. La víctima es un hombre que en 1998 estuvo procesado- pero quedó absuelto- por la muerte del padre del acusado, que lleva en prisión preventiva desde entonces y que se entregó en la Comisaría de la Policía Nacional poco después de los hechos.

El auto del juzgado que concluye el sumario, y supone la remisión de la causa a la Audiencia Provincial de Pontevedra para que fije el juicio, fue recurrido por la defensa del procesado, que considera, en primer lugar, que el relato fático es “injustificado a partir de los indicios resultantes de las diligencias de instrucción llevadas a cabo”. Sin embargo, la Audiencia resuelve a este respecto que dicho relato se basa en los hechos “reconocidos por el propio procesado”, pero también por el “elemento objetivo que supone la evidencia de las lesiones acreditadas por los informes médicos”.

La víctima, que se encontraba en el bar en el momento de los hechos, el 14 de septiembre de 2024, sufrió heridas con cuchillo en una zona cerca de la boca y en un hombro. En cuanto al “animus necandi” (ánimo de matar), la Audiencia señala que está “indiciariamente” acreditado por “la forma del ataque, el medio empleado y la zona corporal hacia la que se dirigió la puñalada y las lesiones efectivamente causadas”. También tiene en cuenta “la rotundidad del informe del médico forense al respecto del riesgo vital”.

Riesgo de fuga

La defensa considera que la calificación jurídica de los hechos no es adecuada, ya que no ve acreditado “ninguna de las circunstancias específicas que convierten el delito de homicidio en asesinato”. A este respecto, la Audiencia señala que el relato fático “describe expresamente una conducta de ataque sorpresivo que bien podría constituir una conducta alevosa, que justificaría tal calificación jurídica indiciaria”, aunque todo ello sin prejuicio de la valoración que pueda producirse.

La defensa también apunta a un posible “trastorno mental”, pero desde el tribunal provincial señala que su afectación en la responsabilidad criminal se dirimirá más tarde, y no en el auto de procesamiento, al igual que el posible efecto atenuante de la confesión de los hechos. El recurso también solicita la modificación de la medida cautelar de prisión provisional, pero la Audiencia señala que esta cuestión ya se resolvió, sin que hayan cambiado las circunstancias. Es más, el tribunal considera que, ya en esta fase del procesamiento podría incrementarse el riesgo de fuga, “ya valorado desde el principio”. En cuanto a la fianza de 30.000 euros, que también recurre la defensa, ya consideran “proporcionada”.

El padre del acusado fue asesinado con dos tiros y posteriormente calcinado en la carretera entre Caldas y Catoira. La víctima fue primero condenada por la Audiencia y luego absuelta por el TSXG.