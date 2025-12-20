Receta | Lubina al horno al ajillo

Receta de lubina al horno con verduras

Ingredientes (para 2 personas)

Una lubina

Una docena de langostinos o gambas

Dos dientes de ajo

Un manojo de parejil

Dos patatas

Tomates cherry

Un brócoli

Un pimiento

Un calabacín

Una guindilla

Sal, pimienta, aceite

Elaboración

Empezamos con las verduras. Las lavamos y las cortamos, excepto los tomates cherry, que los dejamos enteros.

Colocamos las verduras troceadas en una sartén amplia con un poco de aceite y las salteamos hasta que estén casi hechas. Hay que dejarlas 'al dente' porque todavía se terminarán de hacer en el horno.

Apartamos las verduras y nos ponemos con los langostinos (o gambas) y la lubina.

Encendemos el horno a 180 grados y mientras se va calentando limpiamos los langostinos y los salpimentamos, igual que la lubina.

Colocamos las verduras en una bandeja de horno y, encima, ponemos tanto la lubina como los langostinos.

Sobre ella ponemos ajo picado finalmente y perejil. También se puede añadir una guindilla cortada para dar un toque picante.

Llevamos al horno unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo de grande sea nuestro pescado, y plato listo.