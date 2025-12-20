Receta | Lubina al horno al ajillo
Ingredientes (para 2 personas)
- Una lubina
- Una docena de langostinos o gambas
- Dos dientes de ajo
- Un manojo de parejil
- Dos patatas
- Tomates cherry
- Un brócoli
- Un pimiento
- Un calabacín
- Una guindilla
- Sal, pimienta, aceite
Elaboración
Empezamos con las verduras. Las lavamos y las cortamos, excepto los tomates cherry, que los dejamos enteros.
Colocamos las verduras troceadas en una sartén amplia con un poco de aceite y las salteamos hasta que estén casi hechas. Hay que dejarlas 'al dente' porque todavía se terminarán de hacer en el horno.
Apartamos las verduras y nos ponemos con los langostinos (o gambas) y la lubina.
Encendemos el horno a 180 grados y mientras se va calentando limpiamos los langostinos y los salpimentamos, igual que la lubina.
Colocamos las verduras en una bandeja de horno y, encima, ponemos tanto la lubina como los langostinos.
Sobre ella ponemos ajo picado finalmente y perejil. También se puede añadir una guindilla cortada para dar un toque picante.
Llevamos al horno unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo de grande sea nuestro pescado, y plato listo.