Paseos inclusivos en Vilagarcía con el trineo navideño

El trineo con los voluntarios que darán las 'pedaladas' Cedida

Vilagarcía contará en estas fechas con ‘Nadal para todxs’, un trineo muy especial con el que saldrán a dar un paseo por las calles del centro personas mayores, con movilidad reducida o con diversidad funcional. Es una iniciativa de Zona Aberta que cuenta con el apoyo de Arousa en Bici, Arousa Bike BTT, BTT Trotacumes, Triatlón Vilagarcía y con el respaldo del Concello.

El paseo será de treinta minutos para admirar la decoración , con salida desde Moto Bazar, y finalizará con un chocolate con bizcocho. Las salidas deben solicitarse en comercios adheridos a Zona Aberta. Entidades como Lar o el Centro de Día Vilagarcía confirmaron su participación. Mientras la asociación del comercio aporta la merienda, los clubs deportivos pondrán al voluntariado, es decir, “las pedaladas” que serán el motor de la carroza de Papá Noel, cedida por Pablo Jueguen y Cristina Durán, que promueven la iniciativa.