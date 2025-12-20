El PP destaca el impulso al turismo náutico que supondrá la futura estación marítima de Vilagarcía

Bayón, Santamaría y Granja visitaron las obras Cedida

El Partido Popular destaca el impulso al turismo náutico que supondrá la futura estación marítima del muelle de Pasajeros, que está en construcción y en la que la Xunta invierte cerca de un millón de euros. En estos momentos, se están ultimando los trabajos de demolición de las antiguas naves existentes en la zona para, a continuación, comenzar con las labores de edificación propiamente dichas.

El diputado nacional Juan Bayón, el autonómico Raúl Santamaría y la portavoz del PP en Vilagarcía, Ana Granja, visitaron las obras y comprobaron su avance. Santamaría destacó que la nueva estación “permitirá ampliar a oferta de servizos turísticos que na actualidade xa se prestan en Vilagarcía, neste caso coa vista posta no impulso do turismo náutico, tanto para o atraque de embarcacións de visitantes a Arousa como para a chegada de peregrinos que fagan a ruta marítima cara Santiago remontando o Ulla”.

La obra sufrió imprevistos al inicio, cuando la empresa que había resultado adjudicataria renunció y hubo que licitarla de nuevo. Ahora, explica Santamaría, “avanza segundo os prazos previstos, polo que todos esperamos que esta nova infraestrutura turística sexa unha realidad ao longo do vindeiro ano e podamos gozar dunhas instalacións modernas e accesibles que sirvan de atractivo turístico”. La estación marítima se completará con la construcción de un nuevo pantalán a cargo de la Autoridad Portuaria, lo que permitirá un atraque más seguro.