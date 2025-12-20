Mi cuenta

Vilagarcía

El PP destaca el impulso al turismo náutico que supondrá la futura estación marítima de Vilagarcía

Las obras en el muelle de Pasajeros avanzan en los plazos previstos

Olalla Bouza
20/12/2025 20:20
Bayón, Santamaría y Granja visitaron las obras
Bayón, Santamaría y Granja visitaron las obras
Cedida
El Partido Popular destaca el impulso al turismo náutico que supondrá la futura estación marítima del muelle de Pasajeros, que está en construcción y en la que la Xunta invierte cerca de un millón de euros. En estos momentos, se están ultimando los trabajos de demolición de las antiguas naves existentes en la zona para, a continuación, comenzar con las labores de edificación propiamente dichas. 

El diputado nacional Juan Bayón, el autonómico Raúl Santamaría y la portavoz del PP en Vilagarcía, Ana Granja, visitaron las obras y comprobaron su avance. Santamaría destacó que la nueva estación “permitirá ampliar a oferta de servizos turísticos que na actualidade xa se prestan en Vilagarcía, neste caso coa vista posta no impulso do turismo náutico, tanto para o atraque de embarcacións de visitantes a Arousa como para a chegada de peregrinos que fagan a ruta marítima cara Santiago remontando o Ulla”. 

La obra sufrió imprevistos al inicio, cuando la empresa que había resultado adjudicataria renunció y hubo que licitarla de nuevo. Ahora, explica Santamaría, “avanza segundo os prazos previstos, polo que todos esperamos que esta nova infraestrutura turística sexa unha realidad ao longo do vindeiro ano e podamos gozar dunhas instalacións modernas e accesibles que sirvan de atractivo turístico”. La estación marítima se completará con la construcción de un nuevo pantalán a cargo de la Autoridad Portuaria, lo que permitirá un atraque más seguro.

