El BNG de Vilagarcía llevará a Pleno las demandas de las familias del CEIP A Lomba

Un momento de la reunión

El BNG de Vilagarcía llevará las demandas de la ANPA A Xunqueira de A Lomba, que reclama actuaciones en el centro tanto a la Xunta de Galicia como al Concello de Vilagarcía. Los ediles nacionalistas, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín, mantuvieron una reunión con las familias para conocer sus peticiones, que van desde lo estructural a otras reparaciones menos ambiciosas o cambios en el material.

La principal son las goteras que hay en el las aulas de 5º y 6º de Primaria, que llevan años soportando esta situación. “Isto vese agravado por unha ventá que non pecha, provocando que entre tanto o frío como a choiva”, lo cual está causando daños “na estrutura do edificio”.

La caseta del conserje

A esta demanda, se suma otra sobre una barandilla que “aínda que Educación di que están dentro da normativa, supoñen un risco para as crianzas máis pequenas, as cales continuamente manifesten sentirse inseguras ao axudarse delas cando chega o momento de subir e baixar do terceiro andar para utilizar o ximnasio”.

Otra de las demandas transmitidas por la ANPA al Concello es la construcción de unos vestuarios, “ou cando menos duns cuartos de baño”, en el pabellón del centro, ya que cuando el alumnado necesita ir al servicio, “deben acudir sós ata o edificio principal, co risco que isto implica sobre todo nas crianzas máis pequenas, e máis cando se dan condicións metereolóxicas adversas”, señalan los nacionalistas.

El BNG recuerda que este mismo jueves el pabellón, en pleno festival de Navidad de la ANPA del Arealonga, que también utiliza estas instalaciones, sufrió una inundación. “Non é a primeira vez que acontece, co risco que iso supón”, apuntan desde la formación, que urge a que se lleve a cabo una actuación sobre el tejado. Otra de las demandas de la ANPA hace referencia a la casa del conserje, que utilizan como sede, donde se llevan a cabo actividades como el Conciliatardes y que no cuenta con calefacción, por lo que en invierno es “inviábel” su utilización.