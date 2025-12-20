Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía llevará a Pleno las demandas de las familias del CEIP A Lomba

Solución a las goteras o la sustitución de una barandilla son algunas de sus reclamaciones

Olalla Bouza
20/12/2025 20:10
Un momento de la reunión
Un momento de la reunión
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El BNG de Vilagarcía llevará las demandas de la ANPA A Xunqueira de A Lomba, que reclama actuaciones en el centro tanto a la Xunta de Galicia como al Concello de Vilagarcía. Los ediles nacionalistas, Xabier Rodríguez y Rosa Abuín, mantuvieron una reunión con las familias para conocer sus peticiones, que van desde lo estructural a otras reparaciones menos ambiciosas o cambios en el material. 

La principal son las goteras que hay en el las aulas de 5º y 6º de Primaria, que llevan años soportando esta situación. “Isto vese agravado por unha ventá que non pecha, provocando que entre tanto o frío como a choiva”, lo cual está causando daños “na estrutura do edificio”.

La caseta del conserje

A esta demanda, se suma otra sobre una barandilla que “aínda que Educación di que están dentro da normativa, supoñen un risco para as crianzas máis pequenas, as cales continuamente manifesten sentirse inseguras ao axudarse delas cando chega o momento de subir e baixar do terceiro andar para utilizar o ximnasio”. 

Otra de las demandas transmitidas por la ANPA al Concello es la construcción de unos vestuarios, “ou cando menos duns cuartos de baño”, en el pabellón del centro, ya que cuando el alumnado necesita ir al servicio, “deben acudir sós ata o edificio principal, co risco que isto implica sobre todo nas crianzas máis pequenas, e máis cando se dan condicións metereolóxicas adversas”, señalan los nacionalistas. 

El BNG recuerda que este mismo jueves el pabellón, en pleno festival de Navidad de la ANPA del Arealonga, que también utiliza estas instalaciones, sufrió una inundación. “Non é a primeira vez que acontece, co risco que iso supón”, apuntan desde la formación, que urge a que se lleve a cabo una actuación sobre el tejado. Otra de las demandas de la ANPA hace referencia a la casa del conserje, que utilizan como sede, donde se llevan a cabo actividades como el Conciliatardes y que no cuenta con calefacción, por lo que en invierno es “inviábel” su utilización.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año
Sandra Rey
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba
Sandra Rey
Imagen del encuentro en la parroquia de Aguiño

El BNG de Ribeira destaca en Aguiño los más de dos millones invertidos en la parroquia
Sandra Rey
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración

El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira inaugura la exposición ‘Besties’ de la artista Pilar Ageitos
Sandra Rey