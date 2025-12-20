Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Denuncias vecinales motivaron la apertura de una decena de expedientes por ruido en locales hosteleros

Del total de los casos tres son en la zona de O Castro y el resto en A Mariña, Méndez Núñez y Romero Ortiz

Fátima Frieiro
20/12/2025 00:10
Imagen de la Praza do Castro, con una importante presencia de locales nocturnos
Imagen de la Praza do Castro, con una importante presencia de locales nocturnos
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Vilagarcía abrió a lo largo de este año 2025 un total de diez expedientes por ruidos excesivos en locales de ocio del centro urbano. Lo hizo –tal y como señalan fuentes municipales– tras denuncias promovidas por particulares, que se quejan de que los negocios hosteleros (la mayoría vinculados a la movida nocturna) no cumplen con lo estipulado en la legislación vigente. De estos diez expedientes – y así lo reflejan los datos que se manejan en Urbanismo del Concello– tres son en la zona de O Castro, mientras que hay otros referentes a negocios en la zona de A Marina, de Méndez Núñez, de Romero Ortiz y de la Rúa do Río (antigua Rey Daviña).

Lo cierto es que las denuncias en esta materia son continuas en las oficinas municipales. Cuando personas particulares se dirigen al Concello por estos motivos se procede a realizar inspecciones y mediciones en los lugares en cuestión y se abren expedientes. De hecho hay un local concreto en O Castro que lleva semanas cerrado precisamente por superar sensiblemente el número de decibelios permitidos, tal y como exponen desde Ravella.

Aparte de en el casco urbano también hay expedientes abiertos a locales en la zona portuaria TIR, pero en ese caso no están motivados por la denuncia de personas particulares, sino que son fruto de inspección de la propia Policía Local.

Las quejas

El Concello no es ajeno a que, sobre todo durante los fines de semana, las quejas particulares suelen ser algo común. Señalan fuentes municipales que hay un procedimiento para actuar en estos casos y recuerdan que no hace mucho que un establecimiento de Vilagarcía fue sancionado con 7000 euros de multa, mientras que otros fueron apercibidos de cierre. Otros tienen los expedientes todavía abiertos, pero estos pueden acabar en el cierre del establecimiento una vez se estudien y se resuelvan de forma concluyente.

Precinto del local

Precintan un local en A Mariña de Vilagarcía por no tener licencia

Más información

El incumplimiento reiterado de las normas también implica mayores sanciones o apercibimientos. De hecho hay locales que no es la primera, ni la segunda, ni tampoco la tercera en la que se han incumplido las normas y se ha emitido en más de una ocasión la orden de cierre.

Desde el Concello siempre han apelado a que debe existir la sana convivencia entre la actividad vecinal y la que llevan a cabo negocios hosteleros o vinculados a la movida nocturna. Eso sí, siempre respetando la legislación vigente no solo en materia de ruidos, sino también en horarios de cierre tanto del local en sí como de las terrazas, que en su día también generaron una importante controversia en la capital arousana. Las quejas vecinales llegan de forma habitual al Concello, que en todo caso actúa según el protocolo establecido.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El kit de reparación y algunos de los clavos encontrados en la carretera

Denuncian la presencia de clavos y puntas en la carretera de Cacheirás
C. Hierro
Sin Querer Dos

La empresa del ‘Sin Querer Dos’ deberá abonar 408.000 euros a las familias de las cuatro víctimas
Anxo Louro Lariño
Cerca de una decena de embarcaciones participaron ayer en la jornada de extracción

La flota alcanza los 668 kilos de vieira y la Cofradía valora pedir una ampliación de la campaña
A. Louro
Una torre de 17 metros de alto ilumina Soutelo

Una Torre Eiffel iluminada o una pequeña Laponia: así es la Navidad en el lugar de Soutelo
Fátima Pérez