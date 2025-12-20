Denuncias vecinales motivaron la apertura de una decena de expedientes por ruido en locales hosteleros

Imagen de la Praza do Castro, con una importante presencia de locales nocturnos Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía abrió a lo largo de este año 2025 un total de diez expedientes por ruidos excesivos en locales de ocio del centro urbano. Lo hizo –tal y como señalan fuentes municipales– tras denuncias promovidas por particulares, que se quejan de que los negocios hosteleros (la mayoría vinculados a la movida nocturna) no cumplen con lo estipulado en la legislación vigente. De estos diez expedientes – y así lo reflejan los datos que se manejan en Urbanismo del Concello– tres son en la zona de O Castro, mientras que hay otros referentes a negocios en la zona de A Marina, de Méndez Núñez, de Romero Ortiz y de la Rúa do Río (antigua Rey Daviña).

Lo cierto es que las denuncias en esta materia son continuas en las oficinas municipales. Cuando personas particulares se dirigen al Concello por estos motivos se procede a realizar inspecciones y mediciones en los lugares en cuestión y se abren expedientes. De hecho hay un local concreto en O Castro que lleva semanas cerrado precisamente por superar sensiblemente el número de decibelios permitidos, tal y como exponen desde Ravella.

Aparte de en el casco urbano también hay expedientes abiertos a locales en la zona portuaria TIR, pero en ese caso no están motivados por la denuncia de personas particulares, sino que son fruto de inspección de la propia Policía Local.

Las quejas

El Concello no es ajeno a que, sobre todo durante los fines de semana, las quejas particulares suelen ser algo común. Señalan fuentes municipales que hay un procedimiento para actuar en estos casos y recuerdan que no hace mucho que un establecimiento de Vilagarcía fue sancionado con 7000 euros de multa, mientras que otros fueron apercibidos de cierre. Otros tienen los expedientes todavía abiertos, pero estos pueden acabar en el cierre del establecimiento una vez se estudien y se resuelvan de forma concluyente.

El incumplimiento reiterado de las normas también implica mayores sanciones o apercibimientos. De hecho hay locales que no es la primera, ni la segunda, ni tampoco la tercera en la que se han incumplido las normas y se ha emitido en más de una ocasión la orden de cierre.

Desde el Concello siempre han apelado a que debe existir la sana convivencia entre la actividad vecinal y la que llevan a cabo negocios hosteleros o vinculados a la movida nocturna. Eso sí, siempre respetando la legislación vigente no solo en materia de ruidos, sino también en horarios de cierre tanto del local en sí como de las terrazas, que en su día también generaron una importante controversia en la capital arousana. Las quejas vecinales llegan de forma habitual al Concello, que en todo caso actúa según el protocolo establecido.