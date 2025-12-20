Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Audiencia Nacional investiga a una red de O Salnés por presunto blanqueo de capitales en minas de cobra en la República del Congo

Rechazan el recurso de la defensa, que pedía el archivo de la causa

Olalla Bouza
20/12/2025 21:24
Fachada de la Audiencia Nacional, que investiga la causa
Fachada de la Audiencia Nacional, que investiga la causa
Wikipedia
La Audiencia Nacional investiga a una presunta trama formada por arousanos, uno de ellos un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su presunta relación con el tráfico de drogas, por blanqueo de capitales a través de minas de cobre situadas en la República Democrática del Congo. 

Es una pieza separada de otra causa abierta por narcotráfico por un juzgado alicantino. En un registro, a un abogado presuntamente vinculado a esta red, algunos indicios que vincularían a un cambadés, investigado en numerosas ocasiones, con movimientos de dinero al país centroafricano. 

La defensa del arousano presentó un recurso al auto por el que la Audiencia continuaba con el procedimiento. La abogacía entiende que debe archivarse la causa por no contar con “indicio alguno que vincule” al cambadés con “la mercantil” a través de la que se hacían las operaciones”, pero también porque consideran que ya extinguió la responsabilidad, por el paso del tiempo. También defienden que la competencia sería del Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía. Los argumentos son rechazados en el auto de la Audiencia Nacional, que continúa con la investigación.

Escuchas telefónicas

Según se detalla en el auto, son varios los indicios con los que se cuentan para mantener la investigación a los arousanos y, en concreto, al cambadés. En primer lugar, unas cartas pago, un extracto de un movimiento bancario en francés de una cuenta del Congo Rawbank, que refleja un ingreso en efectivo de 2.500 euros a su nombre (y al de otro de los salinienses investigados). Ambos documentos fueron localizados en el despacho de un abogado. Además, también hay intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado vilagarciano que “permiten inferir su participación en la existencia de intereses económicos en la República Democrática del Congo, concretamente en minas de cobre” en las que participa con otro de los encausados. Una de las conversaciones es, precisamente, con un congoleño al que le pregunta por una parcela. El periodo investigado va de 2013 a 2019, en el que presuntamente amasaría un importante patrimonio en el extranjero que no habría sido declarado.

