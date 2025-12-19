Vilagarcía inaugura su Aldea de Nadal con un 'Noche de Paz' que resuena en todo el mundo

Un momento de la inauguración Gonzalo Salgado

Vilagarcía inauguró su Aldea de Nadal, este año más espectacular que nunca, con una decoración ambientada en el cuento navideño de Dickens. Lo hizo con un canto colectivo que tiene como vocación llegar a todos los rincones del planeta. El clásico ‘Noche de Paz’, más actual que nunca, sonó en las voces el Coro de Cámara Rías Baixas y la música de piano. Al mismo tiempo, una artista visual realizaba un dibujo en directo. Una hora antes, el alcalde, Alberto Varela, y parte del gobierno local, procedió a la apertura de las casetas del mercadillo, donde se pueden encontrar productos navideños de todo tipo, desde quesos a dulces, pasando por adornos. La Aldea de Nadal estará abierta hasta el 5 de enero, con la dinamización de la compañía Noel Risco, que ayer recorrió las calles con su performance.