Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía amplía las horas de carga y descarga por las compras navideñas y las rebajas

El Concello establece esta medida a petición de profesionales del transporte, la hostelería y el comercio

Olalla Bouza
19/12/2025 19:36
Una zona de carga y descarga en Vilagarcía
Una zona de carga y descarga en Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acaba de firmar una resolución por la que, de forma temporal, se amplía el tiempo de carga y descarga de mercancías en la ciudad, tanto con carácter general como en las peatonales. 

La medida fue adoptada después de las diversas peticiones que llegaron al gobierno local, tanto desde las asociaciones de comerciantes y de la hostelería como de empresas del transporte. Habrá una zona A (de carácter general) que de lunes a sábado tendrá de 7 a 13 horas y de 16 1 9 horas por la tarde (una hora más en ambos turnos) y una B (las peatonales) donde se podrá descargar desde las 7 de la mañana hasta la una del mediodía, también los sábados. Será así hasta el 31 de enero.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Fallece en el hospital 'Canucho' después de varios días en el hospital tras sufrir un atropello
Redacción
Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico

Svenska Bearing desembarca en el polígono de Baión y Valco Técnica A Estrada en Catoira
Beni Yáñez
Los nuevos representantes del BNG junto al portavoz, Octavio González

Sanxenxo incorpora a tres concejales: Arabela Deza, Estrella Martínez y Adrián González
C. Hierro
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, en una visita a este centro

El CAAN recibirá 2,2 millones para los dos próximos años y atiende una media de 300 animales en A Armenteira
Beni Yáñez