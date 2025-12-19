Vilagarcía amplía las horas de carga y descarga por las compras navideñas y las rebajas

Una zona de carga y descarga en Vilagarcía Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acaba de firmar una resolución por la que, de forma temporal, se amplía el tiempo de carga y descarga de mercancías en la ciudad, tanto con carácter general como en las peatonales.

La medida fue adoptada después de las diversas peticiones que llegaron al gobierno local, tanto desde las asociaciones de comerciantes y de la hostelería como de empresas del transporte. Habrá una zona A (de carácter general) que de lunes a sábado tendrá de 7 a 13 horas y de 16 1 9 horas por la tarde (una hora más en ambos turnos) y una B (las peatonales) donde se podrá descargar desde las 7 de la mañana hasta la una del mediodía, también los sábados. Será así hasta el 31 de enero.