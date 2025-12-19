Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)

Receta de almejas a la marinera

Ingredientes (para 4 personas)

Un kilo de almejas

Una cebolla grande

150 ml de vino

Dos cucharadas de concentrado de tomate

Una hoja de laurel

Tres dientes de ajo

Aceite de oliva, pimentón y sal

Elaboración

Primero hay que limpiar muy bien las almejas. Para ello, las colocamos en un cuenco y las cubrimos con agua y una cucharada de sal. Las dejamos a remojo durante 30 minutos para que eliminen la arena que puedan traer o cualquier otra impureza. Después de este tiempo las sacamos poco a poco (con las manos y sin volcarlas) y las volvemos a poner a remojo otra media hora con agua limpia y sal. Volvemos a sacarlas lentamente y las dejamos a un lado.

Empezamos con la salsa. Pelamos y picamos muy fina la cebolla y la pochamos con un poco de aceite en una sartén, junto con los dientes de ajo y la hoja de laurel.

Cuando la cebolla esté cocinada, más o menos transparente, agregamos el vino blanco, el tomate concentrado y el pimentón dulce al gusto. Cocinamos hasta que se evapore el alcohol.

En este momento podemos decidir si preferimos seguir la salsa así o pasarla por la batidora o el pasapurés, es una cuestión de gustos.

A continuación, agregamos las almejas que teníamos listas, corregimos la sal y mezclamos bien. tapamos la cazuela y dejamos cocinar hasta que todas las almejas estén bien abiertas.