Julio Torrado | “Son consciente de que falar de política é un deporte de risco”
Presentou en Vilagarcía o seu primeiro libro, no que xunta as súas dúas paixóns profesionais e no que intenta facer reflexionar sobre una política reflexiva e sensata
Julio Torrado (Vilagarcía, 1982) recoñece que de forma inconsciente escribiu “Tiro libre” para intentar explicar por que en Galicia “pasa o que pasa nas eleccións” e o Partido Popular encadea maioría tras maioría absoluta. Foi a primeira persoa que leu o seu borrador a que lle fixo unha revelación que el non nega. “Si, vai diso”. Con formación específica en psicoloxía deportiva, ex deputado autonómico e vencellado á política dende sempre o vilagarcián explica de que fala no seu primeiro libro e por que cre aínda nunha política sosegada e seria.
Deporte e política nun mesmo libro. Xunta as súas dúas grandes paixóns...
Despois das eleccións do 2024, do fracaso nas urnas e de que me quedase fóra do Parlamento, sentín a necesidade de deixar cousas por escrito. Foi aí cando comecei o libro. Non quería que fose algo denso nin filosófico, senón que reflectise un pouco as conversas que en teño cos amigos en torno a estes temas. Eu sempre tendo, por formación, a utilizar moitas metáforas deportivas. Creo que o deporte e exemplar e que, xunto coa política, son dúas expresións do ser humano moi semellantes: hai éxitos, hai fracasos, un traballo gris por detrás, longo, disciplinado, que te exhibes nun momento determinado...
Poida que o deporte sexa exemplar, a política hoxe en día parece que non tanto.
Creo que hai política exemplar e outra que é horrible e no deporte pasa o mesmo. Por exemplos os hooligans ingleses que veñen a partidos e o destrozan todo ou pais e nais – máis ben os pais– que comportamentos contra os árbitros nas gradas.
Si, pero fala de que quería escribir un libro para reflexionar sobre a política e a idea que ten a xente é que o que fan os políticos é espectáculo.
Si, o que se traslada da política é o espectáculo, pero tamén hai moita política de fondo moi seria, na que existen imperfeccións, por suposto. Sabemos que ao final o que sae non é sempre o que queremos, pero esa política si existe. Se nos quedamos só co que se ve? Pois si, pode presentarse como un espectáculo bochornoso.
O que se ve e o que, ao final, percibe a cidadanía, non?
A ver, aquí hai que ter en conta unha cuestión. Sobre o deporte case todo o mundo cre saber e non é certo. A xente cre saber de fútbol, de baloncesto, de atletismo... e non sabe, non ve o que hai detrás. En cambio sobre política a xente di que non sabe, que diso non fala porque non ten coñecemento. Iso non é certo. Todo o mundo sabe de política dalgunha maneira. Os traballadores cando teñen a capacidade de asociarse para defender os seus dereitos, as ANPA, os colectivos culturais, as entidades deportivas que deciden priorizar a base sobre a élite... iso tamén é facer política.
Pero recoñecerá que é arriscado escribir un libro sobre política cando a xente a percibe como un espectáculo.
Si, si, falar de política é un deporte de risco. Eu son moi consciente diso e que ás veces pode parecer que se predica no deserto. Unha das cousas que traslado no libro é que hai que falar máis de política e menos de partidos, porque se tende moito a etiquetar. E cando etiquetamos acabamos indo ás discusións que proliferan nos shows.
Hai moito neste libro do seu lado profesional. Imaxino que tamén do persoal. Algunha vez votou a favor de algo no que estaba en contra no seu partido?
Dúas veces, e explícoas no libro. De feito o primeiro capítulo que escribín está dedicado á disciplina de voto, que eu defendo como un valor democrático puro sempre e cando se den as condicións para que ti teñas a capacidade de discutir internamente sobre o voto. Eu tívenas. Poño o exemplo da yudoka Miriam Blasco, que foi senadora e que tempo despois explicou que estaba casada cunha muller. Aínda así votou en contra do matrimonio igualitario.
Este libro xira arredor da situación política de Galicia. Por que pasa o que pasa?
Eu falo de que hai que mover os marcos, que aqueles que en Galicia falamos da necesidade de ter unha política alternativa estamos falando dun territorio que non existe. Temos posicións qeu non teñen nada que ver coa realidade actual. Eu creo que falta entender o país. Que está pasando que non somos capaces de percibir? Hai moitas cousas, tamén erros propios e tamén un PP que é unha máquina electoral moi eficaz.