Vilagarcía

El TSXG da la razón al Concello de Vilagarcía en la denegación de la licencia a unas cabañas en Bamio

La sentencia recoge que se trata de instalaciones con dormitorios y cocina que suponen una "transformación" del medio

Olalla Bouza
19/12/2025 13:48
El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables
Fachada del TSXG
| D. A.
El TSXG acaba de dictar una sentencia en la que le da la razón al Concello de Vilagarcía sobre la denegación de una licencia para la puesta en marcha de unas cabañas turísticas en una parcela rústica en Bamio. Revoca así un fallo anterior del Contencioso.

El alto tribuna entiende que el hecho de que el proyecto de Cabañas Arousa Natura SL. contara con informes sectoriales favorables y, específicamente, con el de la Dirección Xeral de Turismo de Galicia, no implica la obtención automática del permiso municipal. Así, el fallo señala que dicho documento es "condición necesaria, pero no indefectiblemente suficiente para que dicho proyecto deba considerarse de forma automática merecedor de la licencia urbanística, correspondiendo al Ayuntamiento la valoración del cumplimiento de la legislación urbanística, siendo precisamente el incumplimiento de la misma lo que motiva la denegación de la licencia solicitada".

Impacto sobre el medio natural

El TSXG recuerda a este respecto que no todas las instalaciones de índole turística tienen el mismo grado de impacto sobre el medio natural ni suponen su transformación en el mismo grado e intensidad, como tampoco conlleva la misma demanda de servicios municipales. Distinguen, así, entre un campamento donde se instalen tiendas o aparquen autocaravanas o se emplacen mobile-homes, cabañas suspendidas o bungalows.

En cuanto al proyecto presentado, señalan desde el Concello, implicaba la construcción de cabañas con las estancias propias de una vivienda, incluidas cocina, baño y terraza además de dos habitaciones, mediante tres módulos prefabricados que se apoyarían sobre una cimentación- también prefabricada- que se fundiría en el suelo. "Polo tanto, si se trataría dunha transformación substancial do solo rústico que, neste caso, está ademais afectado por diversos graos de protección", indicen fuentes municipales.

El TSXG cita además al Tribunal Constitucional (SC 25/2024) y recuerda que "el legislador estatal ha dispuesto que las instalaciones o construcciones se vinculen directamente con el medio rural y no que sirvan, por vía indirecta, para su transformación".

