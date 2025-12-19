El Puerto dice que la actividad de los Parquistas de Carril se puede desarrollar en O Ramal

Las naves de O Ramal Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía señala que los Parquistas de Carril pueden llevar a cabo la actividad de clasificación en las naves de O Ramal, ya que “cumple con la normativa y cuenta con todos los informes favorables”. Y es que un informe de la Xerencia de Urbanismo señala que no sería compatible con el Plan Especial do Porto de Vilagarcía, no Plan de Utilización dos espazos do Porto y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, según explican en un comunicado. La entidad que preside José Luis Villanueva ya anunció que adoptarían todas las medidas encaminadas a defender la actividad en las naves de O Ramal. Asimismo, el portavoz de los parquistas aseguró que la forma de actuar del Concello es “arbitraria, caprichosa, partidista e ilegal” y que “donde hai papeis calan barbas” .