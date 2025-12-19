El BNG exige por escrito al gobierno que aclare qué usos va a tener el racimo de globos tras la Toma das Uvas

Imagen de los ediles del BNG en un pleno anterior G. Salgado

El BNG de Vilagarcía ha registrado en el Rexistro del Concello una batería de preguntas sobre el polémico racimo de globos que se ubicará como adorno en la Toma das Uvas, el próximo día 31. Los nacionalistas quieren saber exactamente en qué se va a reutilizar el adorno después de la celebración y cómo se va a gestionar el mantenimiento de los elementos y cuánto va a costar el mismo.

El Bloque está contento de que el Concello haya dado marcha atrás en la suelta de los globos de helio, que ellos consideraron siempre que eran contaminantes. Sin embargo siguen pensando que el adorno es muy caro. "Dende o BNG non entendemos que pretenda utilizarse dito acio debido á vida útil que este tipo de elementos soen ter, polo que instaremos ao goberno local a que nos contesten ao detalle sobre unha serie de cuestións", explican en un comunicado.

Los nacionalistas también apuntan a que "agardamos que non se volva a caer neste tipo de iniciativas e pulen sempre por unhas festas ou calquera outro tipo de actividade en Vilagarcía dun xeito sustentable, limpo e respectuoso".