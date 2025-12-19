Amigos de Galicia inaugura un aula de formación en Vilagarcía

Visita al aula de Amigos de Galicia

La Fundación Amigos de Galicia inauguró un aula de formación en sus instalaciones de la Avenida López Ballesteros, en Vilagarcía. Se trata de un nuevo espacio destinado a mejorar la capacitación y la empleabilidad en situación de desempleo.

El objetivo de la entidad es el acceso a la formación básica y profesional, mediante la impartición de competencias clave, consideradas esenciales para poder continuar itinerarios formativos y acceder al mercado laboral, así como la formación en competencias digitales y ofimática, que consideran imprescindibles en el contexto laboral. Estas acciones se complementarán con programas específicos de inserción laboral, orientadas a la autonomía personal y social de las personas participantes, incluyendo el desarrollo de prácticas no laborales en empresas colaboradoras.

El aula fue inaugurada esta mañana en un acto al que asistieron el delegado de la Xunta, Agustín Reguera; el presidente de Amigos de Galicia, Ramiro Varela; y el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado.

Programa de refuerzo educativo

La puesta en marcha del aula contó con la colaboración de la Xunta de Galicia con la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, dentro de la línea 'Proyectos de inversión y adecuación de centros y unidades de atención destinados a personas en situación de riesgo e inclusión social'. La inversión total asciende a 55.561,65 euros, que permitieron la adecuación de la nave y la adquisición de suministros y equipamiento, incluyendo la dotación de una veintena de ordenadores completamente equipados, necesarios para el correcto desarrollo de las acciones formativas.

Además, desde el aula se llevan a cabo programas de empleo especializados, entre los que destaca 'Un novo camiño', dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, que combina capacitación personal, desarrollo de habilidades sociolaborales y prácticas en empresas colaboradoras.

Asimismo, el nuevo espacio permitirá reforzar el servicio de refuerzo escolar a partir de 2026, complementando el apoyo educativo ya desarrollado durante 2025 a través de academias externas e incorporando personal voluntario de la propia entidad, que realizará las sesiones en el nuevo espacio.

Reguera destacó que la oficina de la Fundación en Pontevedra es el espacio "máis utilizado" del antiguo edificio administrativo de la Xunta; mientras que Parrado incidió en el compromiso autonómico con este proyecto ya que permitirá "formar ás persoas e capacitalas para acceder ao mercado laboral".