Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Amigos de Galicia inaugura un aula de formación en Vilagarcía

La entidad cuenta con un programa específico para víctimas de violencia machista

Olalla Bouza
19/12/2025 13:24
Visita al aula de Amigos de Galicia
Visita al aula de Amigos de Galicia
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Fundación Amigos de Galicia inauguró un aula de formación en sus instalaciones de la Avenida López Ballesteros, en Vilagarcía. Se trata de un nuevo espacio destinado a mejorar la capacitación y la empleabilidad en situación de desempleo. 

El objetivo de la entidad es el acceso a la formación básica y profesional, mediante la impartición de competencias clave, consideradas esenciales para poder continuar itinerarios formativos y acceder al mercado laboral, así como la formación en competencias digitales y ofimática, que consideran imprescindibles en el contexto laboral. Estas acciones se complementarán con programas específicos de inserción laboral, orientadas a la autonomía personal y social de las personas participantes, incluyendo el desarrollo de prácticas no laborales en empresas colaboradoras.

El aula fue inaugurada esta mañana en un acto al que asistieron el delegado de la Xunta, Agustín Reguera; el presidente de Amigos de Galicia, Ramiro Varela; y el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado.

Programa de refuerzo educativo

La puesta en marcha del aula contó con la colaboración de la Xunta de Galicia con la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, dentro de la línea 'Proyectos de inversión y adecuación de centros y unidades de atención destinados a personas en situación de riesgo e inclusión social'. La inversión total asciende a 55.561,65 euros, que permitieron la adecuación de la nave y la adquisición de suministros y equipamiento, incluyendo la dotación de una veintena de ordenadores completamente equipados, necesarios para el correcto desarrollo de las acciones formativas.

Además, desde el aula se llevan a cabo programas de empleo especializados, entre los que destaca 'Un novo camiño', dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, que combina capacitación personal, desarrollo de habilidades sociolaborales y prácticas en empresas colaboradoras.

Asimismo, el nuevo espacio permitirá reforzar el servicio de refuerzo escolar a partir de 2026, complementando el apoyo educativo ya desarrollado durante 2025 a través de academias externas e incorporando personal voluntario de la propia entidad, que realizará las sesiones en el nuevo espacio.

Reguera destacó que la oficina de la Fundación en Pontevedra es el espacio "máis utilizado" del antiguo edificio administrativo de la Xunta; mientras que Parrado incidió en el compromiso autonómico con este proyecto ya que permitirá "formar ás persoas e capacitalas para acceder ao mercado laboral".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables

El TSXG da la razón al Concello de Vilagarcía en la denegación de la licencia a unas cabañas en Bamio
Olalla Bouza
cartel foliada

A Praza de Vilagarcía acollerá unha Foliada de Nadal
Olalla Bouza
Yoel Crespo en su etapa en el Celta de Vigo

Yoel Crespo se entrena con el Arosa a la espera de oficializar su fichaje
María Caldas
Trabajadores de Mercadona en un supermercado

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados
Redacción