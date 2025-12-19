A Praza de Vilagarcía acollerá unha Foliada de Nadal
PésdeBarro organiza esta cita aberta a toda a cidadanía
A asociación PésdeBarro organiza, p próximo domingo, unha Foliada de Nadal na Praza de Abastos de Vilagarcía. Anima á cidadanía a participar nesta cita aberta a toda a veciñanza, que combinará formación, música tradicional e festa colectiva ao longo de toda a xornada.
O encontro, que conta coa colaboración do Concello, será pola mañán e pola tarde e nace coa vontade de converter o espazo nun punto de encontro arredor da música tradicional galega, favorecendo a convivencia e a participación interxeneracional.
O programa da xornada
O programa da xornada inclúe dous obradoiros a cargo de Xosé Lois D. Lucio, recoñecido músico e docente da tradición oral e musical galega. De 12 a 13 horas será o de Percusión Miúda de Nadal, para o cal se anima ás persoas participantes a levar culleres, garfos, botellas de anís e elementos típicos deste tipo de arte popular. Pola tarde, de 16:30 a 17:30 horas, celebrarase o obradoiro de Panxoliñas, para compartir os cantos propios destas datas.
Durante a xornada tamén haberá sorteos de doazóns realizados por diferentes comercios locais. A asociación recorda que non é necesario ter experiencia previa para participar, xa que o obxectivo é compartir e aprender da música tradicional. "A festa medra canto máis xente se sume", explican desde PésdeBarro. A actividade é gratuita e de entrada libre.